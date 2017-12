Neuer ANC-Chef Südafrikas letzte Chance

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Politische Ereignisse lassen sich bisweilen gut am Kurs der Landeswährung ablesen. Mit jedem neu aufgedeckten Korruptionsskandal sank der südafrikanische Rand in der Vergangenheit tiefer und tiefer in den Keller. Gestern schoss er, zumindest vorübergehend, auf ein Neunmonatshoch. Das spricht für Zuversicht in der Regenbogennation.

In der Wirtschaftsmetropole und größten Stadt des Landes hatte der regierende Afrikanische Nationalkongress, ANC, gerade einen neuen Parteichef gewählt. Er heißt Cyril Ramaphosa, und man darf davon ausgehen, dass er auch Südafrikas neuer Präsident werden wird, wenn 2019 die nächsten Wahlen stattfinden. Verbunden aber wird mit der Personalie nicht weniger als ein neuer Aufbruch am Kap der Guten Hoffnung.

Seit Jahren wird das Land von seiner herrschenden Klasse auf beispiellose Art und Weise ausgeplündert. Im Zentrum stehen dabei der seit 2009 amtierende Präsident des Landes, Jacob Zuma, seine Familie und ein indischer Klan namens Gupta - eine Art Mafia, über die der südafrikanische Enthüllungsjournalist Jacques Pauw schreibt, sie hätten "Südafrika zu einem Staat mit zwei Regierungen" gemacht: "Es gibt eine gewählte Regierung und eine Schattenregierung - ein Staat innerhalb des Staats."

Allein Präsident Zuma, der fast alle wichtigen Positionen in seiner Umgebung mit Stammesgenossen vom Volk der Zulu besetzt hat, ist in 783 Fällen von Korruption und Betrug angeklagt worden.

Diese Ausbeutung des Staats durch seine "Fat Cats" bekommt das ganze Land zu spüren. Die Arbeitslosigkeit liegt bei alarmierenden 27 Prozent, Ratingagenturen haben die nationale Währung als Ramsch eingestuft. Umso gespannter wurde nun die von über 5000 ANC-Delegierten getroffene Wahl erwartet. Insbesondere Wirtschaftsvertreter hofften dabei auf eine Sieg Cyril Ramaphosas, 65, der als Mann des konservativen ANC-Flügels gilt.

AP Wahlsieger Ramaphosa

Der in Soweto geborene Ramaphosa hat eine bewegte Vergangenheit, wandelte sich vom Gewerkschaftsführer zum erfolgreichen Geschäftsmann (geschätztes Vermögen laut "Forbes": 378 Millionen Euro), war unter dem Nationalhelden Nelson Mandela schon ANC-Generalsekretär und unter Zuma Vizepräsident. Vor allem aber verspricht er die Bekämpfung von Korruption und Misswirtschaft. Auch verspricht er, den von Zuma vor über einem halben Jahr entlassenen Finanzminister Pravin Gordhan wieder ins Kabinett zurückzuholen. Mit einer vernünftigen Wirtschaftspolitik will er bis zu eine Million neuer Arbeitsplätze schaffen.

Trotz dieser Versprechen fiel die Wahl am Ende knapp aus. Mit gerade einmal 2440 gegen 2261 Stimmen gewann der Hoffnungsträger gegen seine Widersacherin Nkosazana Dlamini-Zuma, 68.

Die Ärztin gilt als Vertreterin des Partei-Establishment, war bis 1998 mit Jacob Zuma verheiratet und hat vier Kinder mit ihm. In den vergangenen Jahren war sie Außen-, Innen- und Gesundheitsministerin. Hauptsächlich machte sie zuletzt mit Klassenkampfparolen von sich reden, und wurde dabei massiv vom aktuellen Präsidenten des Landes unterstützt.

"Anfang von Zumas Ende"

Es gilt als offenes Geheimnis in Südafrika, dass der sich von der Wahl seiner Ex zur nächsten Präsidentin Straffreiheit verspricht. Nun scheint es anders zu kommen, die "Neue Zürcher Zeitung" sieht bereits den "Anfang von Zumas Ende" kommen.

Die Wahl hat gezeigt, wie gespalten die Mandela-Partei ist. 2014 hatte sie die Präsidentschaftswahlen noch mit 62 Prozent gewonnen, doch bei den letzten Kommunalwahlen im Jahr 2016 bekam sie nur noch 54,5 Prozent der Stimmen und verlor in Städten wie Kapstadt, Port Elizabeth (Nelson Mandela Bay) und Pretoria (Tshwane) gegen die oppositionelle Democratic Alliance (DA). Selbst Johannesburg wird schon von einem DA-Bürgermeister regiert.

Nun muss Ramaphosa liefern. Kaum ein afrikanischer Präsident, der nicht mit dem Versprechen, die Korruption zu bekämpfen, in den Wahlkampf gezogen ist - und kaum einer, der seine Ankündigung später wahrgemacht hat. Im Moment befindet sich Südafrika auf dem besten Weg, ein afrikanischer Staat "wie alle anderen" zu werden. Hätte Ramaphosa diese Wahl verloren, wäre der Abstieg des Landes kaum zu verhindern gewesen.

So hat es zumindest noch eine Chance.

Zusammengefasst: Südafrikas regierender Afrikanischer Nationalkongress hat einen neuen Chef. Auf Cyril Ramaphosa ruhen große Hoffnungen. Er hat versprochen, gegen Macht- und Finanzmissbrauch vorzugehen, gegen die "Fat Cats", die das Land ausnehmen. Manche Beobachter sprechen bereits vom Anfang vom Ende für den umstrittenen Dauerpräsidenten Jacob Zuma.