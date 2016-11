Dänemark Asylbewerber sollen Antrag außerhalb Europas stellen

Von den Plänen der dänischen Regierung berichtete die Zeitung "Berlingske" . Künftig soll demzufolge nicht mehr möglich sein, an der dänischen Grenze um Asyl zu bitten. Der Antrag soll stattdessen bereits im Ausland außerhalb Europas gestellt werden. "Es ist das erklärte Ziel der Regierung, den Druck von den europäischen Außengrenzen zu nehmen und es gleichzeitig den Schmugglern so schwer wie möglich zu machen", sagte Einwanderungs- und Integrationsministerin Inger Støjberg. "Deshalb suchen wir jetzt den Dialog mit den europäischen Ländern, die unseren Ehrgeiz teilen."

Auch die oppositionellen Sozialdemokraten äußerten Berichten zufolge bereits ihre Sympathie für den Vorschlag. Zurzeit müssen sich Ausländer in Dänemark aufhalten, um Asyl beantragen zu können. Dänemark hat in diesem Jahr bislang 5700 Asylbewerber registriert. Im vergangenen Jahr waren es 21.000. Quotenflüchtlinge werden in Dänemark zurzeit nicht aufgenommen. Die Asylgesetze waren im vergangenen Jahr in mehreren Punkten verschärft worden.

Die dänische Dreiparteien-Regierung unter Ministerpräsident Lars Løkke Rasmussen ist erst seit Montag im Amt. Rasmussen hatte bis dahin seit Juni 2015 allein mit seiner rechtsliberalen Partei Venstre, die nur 34 von 179 Sitzen im Parlament hat, regiert. Vor einer Woche war Rasmussen auf die anderen Parteien zugegangen, um seine Minderheitsregierung auf eine breitere Basis zu stellen. Doch auch die neue Dreierkoalition hat keine Mehrheit im Parlament und ist auf die Unterstützung der rechtspopulistischen Dänischen Volkspartei angewiesen.