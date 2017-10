Gesichtsverschleierung Dänische Regierung will Burka und Nikab verbieten

In Österreich ist es seit knapp einem halben Jahr verboten, sein Gesicht zu verschleiern. Nun zieht die dänische Regierung offenbar nach: Die Mitte-Rechts-Regierung in Kopenhagen will Gesichtsschleier verbieten. "Es wird ein Verhüllungsverbot geben", schrieb der Vorsitzende der Liberalen Allianz, Anders Samuelsen, auf Facebook.

Samuelsen schrieb weiter, dass sich seine Partei als Teil der Regierung dem nicht entgegenstellen wird. Zuvor hatte die rechtsliberale Venstre laut Nachrichtenagentur Ritzau entschieden, dass sie ein Verhüllungsverbot unterstützt. Auch die dritte Regierungspartei, die Konservativen, sind dafür.

Das Verhüllungsverbot soll sich nicht auf Burka oder Nikab beschränken, sondern generell verbieten, das Gesicht in der Öffentlichkeit zu verdecken. Im Parlament, wo das Verbot beschlossen werden muss, gäbe es eine deutliche Mehrheit.

Auch in Österreich greift das Verbot auch über Burka und Nikab hinaus: Dem Gesetz zufolge ist es auch untersagt, ohne medizinische Notwendigkeit mit einer Atemschutzmaske herumzulaufen. Außerhalb der närrischen Zeiten sind außerdem Clowns- und andere Masken tabu.

Die neue Regelung ist Teil eines österreichischen Integrationspakets, das auch das Verteilen des Korans verbietet. Die Verhüllung soll nun mit bis zu 150 Euro Strafe geahndet werden. Auch in Belgien und Frankreich gilt bereits ein Burka-Verbot.