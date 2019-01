Pawel Adamowicz Zehntausende erweisen ermordetem Danziger Bürgermeister die letzte Ehre

Abschied von Pawel Adamowicz: Zehntausende Menschen haben am Samstag an der Beisetzung des ermordeten Bürgermeisters der polnischen Stadt Danzig teilgenommen. Unter den Trauergästen in der Marienkirche waren Staatspräsident Andrzej Duda, Solidarnosc-Mitbegründer und Friedensnobelpreisträger Lech Walesa sowie EU-Ratspräsident Donald Tusk, ein langjähriger Freund des Ermordeten. Auch Ministerpräsident Mateusz Morawiecki und viele Bürgermeister aus dem In- und Ausland nahmen an der Zeremonie teil.

Die Trauerfeier wurde an mehreren Stellen der Stadt auf Leinwänden übertragen. Fotos des Bürgermeisters waren in unzähligen Vitrinen von Geschäften, Cafés und Restaurants ausgestellt. Zehntausende Menschen hatten in den vergangenen Tagen teils stundenlang Schlange gestanden, um den mit weißen Blumen und der roten Flagge der Stadt Danzig bedeckten Sarg zu sehen und sich im Kondolenzbuch des Europäischen Solidarnosc-Zentrums (ECS) einzutragen. Adamowiczs Grab wird sich in der Marienkirche befinden, einer der weltweit größten Backsteinkirchen.

JAKUB KACZMARCZYK/ EPA-EFE/ REX Auf Bildschirmen in Danzig wird die Trauerfeier übertragen.

Viele Polen sehen die Ermordung des 53-jährigen liberalen Politikers am vergangenen Sonntag als Folge der gegen ihn im Internet betriebenen Hetze und des anhaltenden Parteiengezänks, insbesondere zwischen der liberalkonservativen Bürgerplattform (PO) und der rechtsnationalistischen Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS).

Adamowicz hatte sich für die Aufnahme von Flüchtlingen in Danzig starkgemacht und Aktionen zur Verteidigung der Rechtsstaatlichkeit gegen die Versuche der PiS unterstützt, die Kontrolle über die Justiz zu übernehmen. Bei der Wahl 2018 erhielt er zwei Drittel der Stimmen.

REUTERS Prozession am Vorabend der Beisetzung

Ein Angreifer hatte Adamowicz am Sonntag während einer Benefizveranstaltung auf offener Bühne niedergestochen. Einen Tag später erlag der Bürgermeister seinen schweren Verletzungen. Auf einem Video ist zu sehen, wie der Mann nach der Messerattacke ein Mikrofon an sich reißt und ruft, die ehemalige Regierung der Bürgerplattform habe ihn unschuldig ins Gefängnis gebracht. "Deshalb stirbt Adamowicz!"

Medienberichten zufolge war der Täter in der Vergangenheit wegen bewaffneter Banküberfälle zu mehr als fünf Jahren Haft verurteilt worden. Demnach litt er im Gefängnis zunehmend unter psychischen Problemen. Gegen den Täter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Mordes eingeleitet.