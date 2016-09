Anthony Weiner und Huma Abedin: Sucht und Demütigung

AFP Ehepaar Huma Abedin, Anthony Weiner im Mai 2016

In einer Nacht im Januar 2015 schickte Anthony Weiner wieder ein Foto an eine Frau im Internet. Er hätte wissen müssen, dass auch sie sich an die Boulevardpresse wenden würde, wie die anderen vor ihr. Er hatte zu diesem Zeitpunkt schon fast alles verloren, doch er tat es wieder, es muss so etwas gewesen sein wie eine menschliche Implosion.

Als Kongressabgeordneter für den Wahlkreis New York hatte Weiner 2011 zurücktreten müssen, sein Comeback, zwei Jahre später, als Anwärter auf den New Yorker Bürgermeisterposten war desaströs gescheitert, seine Frau hätte ihn beinahe verlassen. Schuld war jedes Mal Weiners Neigung gewesen, Frauen, die er im Internet kennengelernt hatte, Fotos seines verdeckten, häufig erigierten Genitals zu schicken. Das amerikanische Englisch kennt ein Wort für Weiners Problem: "Sexting", die Kombination aus Sex und Texting.

Am Montag war es wieder so weit. Auf einem der Bilder, die auf der Titelseite der "New York Post" zu sehen waren und die Weiner seit Januar 2015 an eine "vollbusige Brünette" versendet hatte, drückt sich sein Genital durch weiße Boxershorts, neben ihm ist sein schlafender vierjähriger Sohn zu sehen. In einem Statement gab Huma Abedin, seine Frau, noch am selben Tag bekannt, dass sie ihren Mann "nach langer und schmerzhafter Überlegung sowie viel Arbeit an ihrer Ehe" verlassen werde. Alles, was Anthony Weiner nun noch bleibt, ist sein unglücklicher Name.