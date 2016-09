Ex-Premierminister David Cameron legt Mandat nieder

Ein historischer Schritt am 15. Juni 2010: Menschen verfolgen im nordirischen Londonderry die Übertragung der Unterhaussitzung. Premier Cameron entschuldigte sich im Nahmen der Regierung für das Verhalten des britischen Militärs am "Bloody Sunday". Am 30. Januar 1972 hatten Soldaten auf Teilnehmer einer nicht genehmigten Demonstration in Londonderry geschossen. 14 Menschen starben. Der Tag gilt als Auftakt zum Bürgerkrieg zwischen Katholiken und Protestanten in Nordirland.