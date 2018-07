Großbritannien Brexit-Minister David Davis soll zurückgetreten sein

Der britische Brexit-Minister David Davis ist mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Das berichteten in der Nacht zu Montag mehrere britische Medien, darunter die BBC und der "Guardian". Sie berufen sich dabei auf Quellen aus dem Umfeld der Regierung. Eine offizielle Bestätigung gibt es bisher nicht. Davis war seit Juli 2016 im Amt und sollte für die Regierung von Premierministerin Theresa May den Austritt Großbritanniens auf der EU organisieren.

Sein Rückzug kommt nur wenige Tage, nachdem May eine Einigung um den Streit über die Brexit-Strategie des Landes verkündet hatte. Die Premierministerin hatte ihr Kabinett am Freitag zu einer zwölfstündigen Marathonsitzung auf den Landsitz Chequers nordwestlich von London beordert. Am Abend verkündete May, die Regierung habe sich auf einen neuen Brexit-Plan geeinigt. Dieser kam allerdings nur unter großem Druck zustande und wurde von vielen Brexit-Hardlinern als Abkehr vom EU-Austritt gewertet (was genau May vorschlägt, können Sie hier nachlesen).

Davis gilt als glühender Vertreter eines klaren Bruchs mit Brüssel. Er hatte bereits in der Vergangenheit mit seinem Rücktritt gedroht, sollte May das Land zu eng an Brüssel binden. Großbritannien will die Europäische Union am 29. März 2019 verlassen.

Der Rücktritt von Davis gilt als heftiger Rückschlag für May. Sie muss nun mit weiterem Widerstand aus dem Brexit-Flügel ihrer Partei rechnen. Etwa 60 Abgeordnete in ihrer Fraktion werden dazu gezählt. Wie der britische "Telegraph" berichtet, soll in der Nacht zu Montag auch Brexit-Staatssekretär Steve Baker zurückgetreten sein.

In den vergangenen acht Monaten sind damit bereits sechs Minister zurückgetreten: Neben Davis waren das Verteidigungsminister Michael Fallon, Entwicklungsministerin Priti Patel, Vize-Premierminister und Kabinettschef Damian Green, Bildungsministerin Justine Greening sowie Innenministerin Amber Rudd.