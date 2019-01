5,7 Milliarden Dollar als Kompromiss Demokraten bieten Trump "Smart-Wall" an

Im US-Haushaltsstreit haben die Demokraten Präsident Donald Trump einen Kompromiss angeboten. Wie die Washington Post berichtet, sind die Demokraten bereit, die von Trump geforderten Mehrausgaben für die Grenzsicherung zumindest teilweise zu akzeptieren. Allerdings nicht für die von Trump favorisierte Mauer an der mexikanischen Grenze.

Der Vorschlag einer "smart wall", den die Demokraten Trump noch offiziell in einem Brief unterbreiten wollen, beinhaltet nach Angaben der Zeitung etwa die Anschaffung von Drohnen und Sensoren für die Überwachung der Grenzregion. Außerdem sollen von dem zusätzlichen Geld zusätzliche Einwanderungsrichter und Grenzbeamte eingestellt werden.

Man prüfe, ob "erhebliche Summen zusätzlichen Geldes" für die Grenzsicherung zu genehmigen, sagte die Demokratin Steny Hoyer. Ob auch die Billigung der gesamten von Trump geforderten 5,7 Milliarden Dollar geht, sagte Hoyer jedoch nicht.

Der hochrangige Demokrat James Clyburn sagte dagegen, wenn man Trumps Forderung nachkomme, dann nur mit einem Entwurf, den er als "schlaue Mauer" bezeichnete. Die Vorschläge dürften den Druck auf Präsident Trump, im Haushaltsstreit Kompromisse einzugehen, weiter erhöhen.

Seit mittlerweile 33 Tagen stehen in den USA Teile des Regierungsapparates still, weil es wegen des Streits um die von Trump geforderte Mauer an der Grenze zu Mexiko nicht rechtzeitig zur Verabschiedung eines Haushaltsgesetzes kam. Trump weigert sich, ein Gesetz zu unterschreiben, das kein Geld für die Mauer enthält. Die Demokraten, auf deren Stimmen er im Kongress angewiesen ist, lehnen das aber ab.

Zuletzt hatte auch die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, angekündigt, Donald Trumps jährliche Rede zur Lage der Nation vor dem Repräsentenhaus nicht zuzulassen, solange Trump den Regierungs-Shutdown nicht beende.

Wie sehr der Stillstand die Wirtschaft bremst, hat jetzt auch der Wirtschaftsberater des Präsidenten, Kevin Hassett, in einem Interview mit dem Sender CNN eingeräumt: Das Wachstum könne im ersten Quartal einbrechen, "es könnte leicht eine Zahl nahe Null werden".

In Umfragen sieht eine deutliche Mehrheit der Amerikaner die Position Trumps im Haushaltsstreit kritisch. 71 Prozent der Befragten waren in einer Erhebung des Senders CBS der Meinung, der Kampf Trumps um die Grenzmauer sei die Nachteile des teilweisen Regierungsstillstandes nicht wert.