Als Ku-Klux-Klan-Anhänger verkleidet Proteste bei Anhörung von Trumps Ministerkandidaten

Demonstranten in weißen Kutten versuchten am Dienstag, die Anhörung des designierten Justizministers Jeff Sessions vor dem US-Senat zu stören. Der künftige Präsident Donald Trump präsentiert dort aktuell seine Ministerkandidaten.

Als Polizisten die mit weißen Hauben auf dem Kopf und in weiße Laken gehüllten Demonstranten abführten, riefen diese: "Ihr könnt mich nicht verhaften, ich bin weiß!" und: "Diese Regierung gehört Weißen!" In der Hand hielten sie Schilder, auf denen ironische Anfeuerungen zu lesen waren wie: "Los Jeffie Boy" und "KKK" - für Ku-Klux-Klan. Auch eine Demonstrantin der liberalen Gruppierung Code Pink wurde abgeführt. Sie trug eine Krone, die wie die der Freiheitsstatue aussah - allerdings in pink.

AP Proteste bei Anhörung gegen Sessions

Sessions ist derzeit Senator in Alabama. Er gilt als erzkonservativ und soll in den Achtzigerjahren mit rassistischen Bemerkungen aufgefallen sein. Der 70-Jährige ist bei Bürgerrechtlern auch wegen seiner Haltung zur Einwanderungspolitik, Überwachungsprogramme und Drogenrecht umstritten. Er ist ein enger Verbündeter von Trump, der am 20. Januar als neuer Präsident vereidigt werden soll.

In den USA werden die Minister vom Präsidenten nominiert und müssen dann vom Senat bestätigt werden. Zwar haben Trumps Republikaner eine Mehrheit in der Kammer. Allerdings gibt es in den USA keinen Fraktionszwang. Es wird erwartet, dass alle Kandidaten in den kommenden Tagen bestätigt werden. Die Anhörung von einigen Bewerbern wie Sessions dürften jedoch lebhaft werden. Trump hatte erst kürzlich für Aufsehen gesorgt, nachdem er seinen Schwiegersohn Jared Kushner zum Chefberater ernannt hatte.