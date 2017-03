Kiew Mutmaßlicher Mörder des russischen Politikers identifiziert

Die ukrainischen Behörden haben die Identität des Mörders von Denis Woronenkow bekannt gegeben. Demnach handelt es sich bei dem Schützen, der am Donnerstag auf den ehemaligen Parlamentsabgeordneten schoss, um einen 28-jährigen Russen. Der mutmaßliche Täter sei ein ehemaliges Mitglied der Nationalgarde aus der Großstadt Dnipro, teilte Anton Geraschtschenko, ein Berater von Innenminister Arsen Awakow, mit.

Der Täter hatte Woronenkow vor einem Hotel erschossen und war selbst von dessen Leibwächter tödlich verletzt worden. Die Kiewer Führung machte den russischen Geheimdienst für den Anschlag verantwortlich, Russland wies alle Vorwürfe zurück. Nach Darstellung von Geraschtschenko war der Täter von den russischen Geheimdiensten geschult und erhielt ein spezielles Training für Sabotage-Akte.

Der ehemalige kommunistische Duma-Abgeordnete Woronenkow und seine Frau hatten sich im Dezember in die Ukraine abgesetzt. Kiew sah in ihm einen wichtigen Zeugen, um das gewaltsame Eingreifen des Kremls in der Ukraine 2014 zu belegen. Seit Februar stand er auf der Fahndungsliste russischer Behörden.

picture alliance / dpa Denis Woronenkow (Archivbild von 2015)

Gegen Woronenkow wurde seit Ende 2014 im Zuge eines Korruptionsverfahrens ermittelt. Russische Medien hatten über "krumme Geschäfte" berichtet, er sollte festgenommen werden. Doch die Duma weigerte sich bis zuletzt, seine Immunität aufzuheben.

Der Jurist war von 2011 an Abgeordneter der Kommunistischen Partei in der Staatsduma. Wie seine Fraktion hatte Woronenkow 2014 für die Annexion der Krim an Russland gestimmt, damals übte er auch noch Kritik an der ukrainischen Regierung. Nach seiner Ausreise in die Ukraine erhob er aber schwere Vorwürfe gegen Moskau.