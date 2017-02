"Welt"-Korrespondent in der Türkei Staatsanwaltschaft verlängert Polizeigewahrsam für Yücel

Der Polizeigewahrsam für den deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel in Istanbul ist laut der Tageszeitung "Die Welt" verlängert worden. Nach den Regeln des Ausnahmezustandes, den die Regierung nach dem Putschversuch vom 15. Juli verhängte, dürfen Verdächtige bis zu sieben Tage ohne richterlichen Beschluss von der Polizei festgehalten werden.

Am Dienstag gegen 16.10 Uhr wäre diese Zeit abgelaufen. Doch die Polizei teilte Yücels Rechtsanwälten mit, dass der Staatsanwalt die Verlängerung des Gewahrsams um weitere sieben Tage verfügt hat, berichtet die "Welt". Der Gewahrsam kann auf Beschluss des Staatsanwaltes um weitere sieben Tage verlängert werden. Spätestens nächste Woche Dienstag muss Yücel einem Richter vorgeführt werden, der über Untersuchungshaft oder Entlassung aus dem Gewahrsam entscheiden muss. Yücel gehe es den Umständen entsprechend gut, hieß es von der "Welt".

Der Türkei-Korrespondent der "Welt" war am Dienstag in Istanbul in Polizeigewahrsam genommen worden. Die Behörden werfen dem 43-Jährigen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, Datenmissbrauch und Terrorpropaganda vor. Dabei soll es um Berichte über gehackte E-Mails gehen, die vom Mail-Konto des Energieministers Berat Albayrak stammen sollen. Albayrak ist der Schwiegersohn des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan.

Yücel besitzt die türkische und die deutsche Staatsangehörigkeit. Laut einem Bericht der "Welt" hatte er sich selbst in das Istanbuler Polizeipräsidium begeben, um Fragen der Ermittler zu beantworten.

In der Türkei sitzen zahlreiche kritische Journalisten wegen Terrorverdachts in Untersuchungshaft. Yücel ist der erste deutsche Journalist, der seit der Verhängung des Ausnahmezustands im vergangenen Juli in Polizeigewahrsam genommen wurde.