SPIEGEL und SPIEGEL ONLINE Wir fordern Freiheit für Deniz Yücel und alle in der Türkei inhaftierten Journalisten

DER SPIEGEL und SPIEGEL ONLINE protestieren gegen die Inhaftierung des Journalisten Deniz Yücel in der Türkei. Wir fordern seine sofortige Freilassung, ebenso die Freilassung von über 150 türkischen Journalistinnen und Journalisten, die sich in Haft oder Gewahrsam befinden.

Seit nun 14 Tagen befindet sich Yücel, der Korrespondent der "Welt", in Polizeigewahrsam. Ein Haftrichter hat am Montagabend Untersuchungshaft angeordnet, diese kann in der Türkei bis zu fünf Jahre dauern. Die Staatsanwaltschaft wirft Yücel "Propaganda für eine terroristische Vereinigung und Aufwiegelung der Bevölkerung" vor.

Die Vorwürfe gegen ihn sind absurd. Tatsächlich hat Deniz Yücel nur seine Arbeit getan: Er hat recherchiert und kritisch berichtet - allerdings nicht im Sinne des Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, der sein Land zunehmend autoritär regiert und die Freiheit der Presse immer stärker einschränkt.

SPIEGEL ONLINE und DER SPIEGEL schließen sich der Solidaritätsbekundung von 305 Journalisten und Kulturschaffenden an, die heute in mehreren deutschen Tageszeitungen erscheint. In einer Anzeige fordern sie die Freilassung Yücels und aller anderen in der Türkei inhaftierten Journalisten unter Verweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. In ihr heißt es: "Jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung; dieses Recht schließt die Freiheit ein, Meinungen ungehindert anzuhängen sowie über Medien jeder Art und ohne Rücksicht auf Grenzen Informationen und Gedankengut zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten."

In mehreren deutschen Städten finden heute Protestveranstaltungen für die Freilassung Deniz Yücels statt. In Berlin soll es um 18 Uhr eine Kundgebung vor der türkischen Botschaft geben. Auf Twitter tauschen sich Unterstützer und Freunde Yücels unter dem Hashtag #freedeniz aus. SPIEGEL ONLINE und DER SPIEGEL werden weiterhin über den Fall Deniz Yücel und über den Verfall der Freiheit in der Türkei berichten.

Die Redaktionen von SPIEGEL ONLINE und DER SPIEGEL