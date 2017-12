Hafterleichterung für Deniz Yücel Jubeln können wir später

Er sei in Istanbul der einzige Journalist in Einzelhaft, sagte der "Welt"-Reporter Deniz Yücel vor ein paar Wochen in einem Interview mit der "taz". Auch Fußball auf dem Gefängnishof müsse er alleine spielen. Nur einen Freund habe er in der Haftanstalt Silivri Nr. 9: Den Richter in der Nachbarzelle, mit dem er sich "brüllend von Hof zu Hof unterhalten kann, ohne dass wir uns je sehen würden."

Mit dem Richter von nebenan kann Yücel sich wohl nicht mehr austauschen, dafür zum ersten Mal seit knapp 300 Tagen von Angesicht zu Angesicht mit einem anderen Häftling. Am Sonntag wurde bekannt, dass Yücel zwar immer noch in einer Einzelzelle sitzt. Wie sein Anwalt berichtet, hat er aber inzwischen Zugang zu einem Gefängnishof, den er sich mit einem ebenfalls inhaftierten türkischen Journalisten teile.

Die Folter der strengen Isolation ist für Yücel also gelockert - seinen Gefängnisalltag könnte das erträglicher machen. Ein Umstand, der einige bereits zu Begeisterungsstürmen veranlasst. "Welch' eine großartige Nachricht! Endlich bewegt sich was!", jubilierte Justizminister Heiko Maas in der "Welt" und versprach. "Wir werden weiter alles dafür tun, dass er wieder nach Hause kommt. Schritt für Schritt, wir werden nicht nachlassen in unseren Bemühungen." Und auch Yücels Vorgesetzter, "Welt"-Chefredakteur Ulf Poschardt kommentierte die Lockerung von Yücels Einzelhaft mit "Beste Nachricht wo gibt"

BESTE NACHRICHT WO GIBT. Deniz Yücel ist nicht mehr in Einzelhaft #freedeniz https://t.co/HOce4RUW0T via @welt — Ulf Poschardt (@ulfposh) 3. Dezember 2017

Die Freude bei Yücels Freunden und Kollegen darüber, dass sich dessen Gefängnisdasein künftig ein wenig menschenwürdiger gestaltet, ist nachvollziehbar.

Aber Jubel vor allem seitens der Politik ist fehl am Platz. Denn dass Yücel nun mit einem anderen Gefangenen Kontakt haben darf, ändert nichts an der Tatsache, dass er seit nunmehr fast zehn Monaten eingesperrt ist, ohne dass die türkische Justiz eine formale Anklageschrift gegen ihn vorgelegt hat. Ohne Klarheit darüber, was genau alles in den geheim gehaltenen Ermittlungsakten gegen den Journalisten steht.

Zuletzt hatte die türkische Seite in einer Stellungnahme zu einer Beschwerde, die Yücel bereits im vergangenen Frühjahr beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eingereicht hatte,: keine neuen Begründungen für dessen Freiheitsentzug geliefert. Die Maßnahmen gegen ihn seien "notwendig und angemessen", heißt es in dem Schriftstück nur. Laut "Welt" werden darin die bereits bekannten Vorwürfe wiederholt - Terrorpropaganda und Volksverhetzung. Als Beweise dienten Yücels Artikel.

Nichts berechtigt also zu der Hoffnung, dass durch die Aufweichung der Isolation eine Freilassung oder ein fairer Prozess Yücels plötzlich näher gerückt wäre. Und selbst, wenn man die Hafterleichterung als kleinen Schritt auf dem Weg dorthin versteht: Geht es in diesem Tempo weiter, wird es noch viele Jahre dauern, bis sich wirklich etwas Maßgebliches bewegt.

Genauso gut kann die Nachricht aus Istanbul auch das Gegenteil von Fortschritt bedeuten: Dass die Türkei versucht, sich mit dem jüngsten Schritt auch gegenüber den Richtern am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte weniger angreifbar zu machen, indem sie Yücels Haft erträglicher gestaltet. Dass man sich vorbereitet auf weitere lange Monate, darauf abzielt, den Kritikern Schlagkraft zu nehmen.

Wer jetzt jubelt, riskiert, ein solches mögliches Interesse Ankaras zu stützen. Dabei gibt es keine richtigere Haft in einer grundsätzlich falschen. Die Inhaftierung Yücels wird durch einen potentiellen neuen Gefängnisfreund nicht rechtmäßiger, die Verfolgung eines Journalisten, der nur seiner Arbeit nachgegangen ist, ist dadurch nicht legitimer. Und die Willkür, mit der der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan offenbar über Yücel und andere politische Inhaftierte verfügt, sie als Faustpfand für seine Interessen zu benutzen versucht, bleibt Willkür - auch ohne Isolationshaft.

Sparen wir uns den Jubel im Fall des inhaftierten Korrespondenten darum auf, bis es wirklich einen Anlass dafür gibt. Sprechen wir von einer großartigen Nachricht erst dann, wenn er einen fairen Prozess bekommt. Sparen wir uns den Jubel für den Tag, an dem Deniz Yücel endlich wieder frei ist.