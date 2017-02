FreeDeniz-Proteste "Erdogan weghupen"

Wenn Sie in einer deutschen Großstadt leben und heute Nachmittag gegen 16.30 Uhr das Fenster aufmachen, werden Sie vermutlich hupende Autos und Trillerpfeifen hören, vielleicht auch Vuvuzelas und was sonst Krach macht.

Und Sie werden eine Forderung hören: Free Deniz! Befreit Deniz Yücel ist damit gemeint. In zehn Städten soll am Dienstag mit Autokorsos und Kundgebungen gegen die Inhaftierung des "Welt"-Korrespondenten in der Türkei protestiert werden.

Unsere Route führt uns morgen am türkischen Konsulat vorbei und wir werden hupen, wie noch nie in dieser Stadt gehupt wurde. #FreeDeniz #hh — felix dachsel (@xileffff) 27. Februar 2017

Yücel ist vor zwei Wochen in der Türkei in Polizeigewahrsam genommen worden, am Montagabend ordnete ein Haftrichter Untersuchungshaft für ihn an. Kollegen, Freunde, Politiker, Leser in Deutschland sind entsetzt über den Vorgang, Kanzlerin Merkel hat die Entscheidung "unverhältnismäßig hart" genannt, das Außenamt dringt seit der Festnahme Yücels auf dessen Entlassung. Genützt hat es nichts.

Deniz Yücel in Polizeigewahrsam. Tun was wir können, um ihn zu unterstützen #DenizYücel — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) 17. Februar 2017

Was also tun?

In der "Süddeutschen Zeitung" und der "Welt" erschienen am Dienstag ganzseitige Zeitungsanzeigen auf Türkisch und Deutsch, die die Freilassung Yücels fordern. Hunderte Journalisten und Medienmacher unterstützen die Aktion, darunter auch DER SPIEGEL und SPIEGEL ONLINE.

Wir fordern Freiheit für @Besser_Deniz u alle in der Türkei inhaftierten Journalisten. Morgen in vielen Zeitungen diese Anzeige. #FreeDeniz pic.twitter.com/do7tWWUgv1 — Hasnain Kazim (@HasnainKazim) 27. Februar 2017

In den sozialen Netzwerken werden Aufrufe geteilt, an die türkische Botschaft zu schreiben:

Der "Zeit"-Redakteur Yassin Musharbash fordert Schriftsteller dazu auf, eine Seite in ihrem Notizblock für Deniz zu opfern.

Bei Change.org hat der Autor Shahak Shapira eine Petition gestartet, um Yücel zu unterstützen. Fast 2000 Unterschriften hat er bislang dafür gesammelt.

Viele Journalisten und Politiker beziehen zudem Stellung - nicht nur zu dem Fall Deniz Yücel, der stellvertretend steht für die mehr als 49 inhaftierten Journalisten in der Türkei, die mehr als 170 geschlossenen türkischen Medien seit dem Putschversuch im Juli vergangenen Jahres und die massive Unterdrückung der Pressefreiheit unter Präsident Recep Tayyip Erdogan.

Wegsperren missliebiger Journalisten ist mit unserem Verständnis von Pressefreiheit völlig unvereinbar #FreeDeniz pic.twitter.com/PjxBbqy90m — Heiko Maas (@HeikoMaas) 27. Februar 2017

Der Klartext von Merkel zu #FreeDeniz ist gut. Jetzt müssen von @sigmargabriel diplomatische Taten folgen: Botschafter einbestellen etc. CL — Christian Lindner (@c_lindner) 28. Februar 2017

Deniz Yücels Verhaftung ist eine Eskalation und eine Entgrenzung zugleich: In Richtung Bundesregierung #FreeDeniz #Pressefreiheit — Özlem Topçu (@OezlemTopcu) 27. Februar 2017

"Wer sagt: hier herrscht Freiheit, der lügt, denn Freiheit herrscht nicht." E. Fried#FreeDeniz

Kundgebung heute 17 uhr vor der Botschaft pic.twitter.com/AH934TX3o6 — Dunja Hayali (@dunjahayali) 28. Februar 2017

Hintergründe zu dem Fall Deniz Yücel hat die "Welt" hier zusammengefasst und ein Haftprotokoll dazu erstellt. SPIEGEL ONLINE-Autorin Margarete Stokowski hat ihre Freundschaft zu Yücel und die Hilflosigkeit angesichts der Ereignisse in ihrer Kolumne beschrieben. Und die Nichtregierungsorganisation "Reporter ohne Grenzen" informiert über die Situation der Pressefreiheit in der Türkei.