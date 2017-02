Türkei-Korrespondent Staatsanwalt stellt Haftantrag gegen Deniz Yücel

Nach 13 Tagen in Polizeigewahrsam in Istanbul steht für den festgenommenen "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel die Entscheidung des Haftrichters an. Yücel sei am Montag von der Staatsanwaltschaft vernommen worden, berichtete die "Welt". Der Staatsanwalt habe nach der Befragung entschieden, ihn einem Haftrichter vorzuführen. Dieser muss nun entscheiden, ob Yücel in Untersuchungshaft kommt oder ob er freigelassen wird.

Die Entscheidung wird für den Abend erwartet. Unter dem Ausnahmezustand in der Türkei können Verdächtige bis zu 14 Tage in Gewahrsam gehalten werden. Demnach musste der 43-Jährige spätestens Dienstag einem Haftrichter vorgeführt oder freigelassen werden.

Yücel wurde seiner Zeitung zufolge allgemein zu seinen Artikeln befragt. Dabei sei es sowohl um seine Recherchen in den Kurdengebieten gegangen, als auch um die Affäre um angebliche E-Mails des türkischen Energieministers Berat Albayrak, die Ende September von der linken Hackergruppe Redhack im Internet veröffentlicht wurden.

Yücel befindet sich seit dem 14. Februar im Istanbuler Polizeipräsidium in Gewahrsam. Nach Angaben der Polizei wird gegen ihn wegen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation, Terrorpropaganda und Datenmissbrauchs ermittelt. Yücel besitzt sowohl die deutsche als auch die türkische Staatsbürgerschaft.