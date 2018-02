In Regierungsmaschine Deniz Yücel auf dem Weg nach Deutschland

Der deutschtürkische Journalist Deniz Yücel hat die Türkei an Bord einer deutschen Regierungsmaschine verlassen. Yücel war zuvor nach einem Jahr in türkischer Haft aus dem Gefängnis entlassen worden.

Nach mehr als einem Jahr war Yücel aus der Haft in einem Gefängnis in der Türkei freigekommen. Yücels Anwalt Veysel Ok twitterte ein Bild des Journalisten, auf dem er seine Ehefrau Dilek Mayatürk Yücel umarmt.

Laut Außenminister Sigmar Gabriel hat der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder geholfen, "Türen aufzumachen in Istanbul". Schröder sei zweimal dort gewesen. Die Freilassung Yücels sei demnach nicht auf Gegengeschäfte zwischen Deutschland und der Türkei zurückzuführen.

Hintergrund der Freilassung ist offenbar, dass die Staatsanwaltschaft nun eine Anklage gegen Yücel erhoben hat. In der Anklage fordert die Behörde laut Nachrichtenagentur Anadolu 18 Jahre Haft. Das Gericht habe die Anklageschrift angenommen, Yücel dann aber aus der Untersuchungshaft entlassen. Der Journalist war ein Jahr lang ohne Anklage in einem türkischen Gefängnis eingesperrt.