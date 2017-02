Deniz Yücel Zweiter Autokorso für inhaftierten "Welt"-Journalisten

Am vergangenen Wochenende in Berlin, nun gab es den zweiten Autokorso in Flörsheim im Main-Taunus-Kreis: Rund 150 Autofahrer forderten bei der Rundfahrt die Freilassung des in der Türkei inhaftierten Journalisten Deniz Yücel.

Der im hessischen Flörsheim geborene "Welt"-Korrespondent sitzt seit dem 14. Februar im Istanbuler Polizeipräsidium in Gewahrsam. Er ist sowohl deutscher als auch türkischer Staatsbürger. Mit dem Korso solle ein Zeichen für Presse- und Meinungsfreiheit in der Türkei gesetzt werden, heißt es in einem Flugblatt, das die Veranstalter verteilten.

Autokorso in zehn Städten geplant

Vor dem Start der Rundfahrt versammelten sich Hunderte Angehörige, Freunde und Unterstützer Yücels vor der Stadthalle von Flörsheim. Sie hielten Plakate und Schilder mit "Free Deniz" in die Höhe und machten ihrem Ärger in Reden Luft.

Am Sonntag vor einer Woche hatte es einen ersten Autokorso in Berlin gegeben. Etwa 30 Autos waren am Nachmittag vom Alexanderplatz durch die östliche Innenstadt bis nach Kreuzberg gefahren.

Die Initiative FreeDeniz kündigte auf ihrer Facebookseite an, den Druck noch weiter erhöhen zu wollen. Am kommenden Dienstag (28. Februar) sollen unter dem Motto "Korso komplett! Korso mit scharf!" Autos durch zehn Städte rollen - darunter Berlin, Hamburg, München, Wien, Köln, Frankfurt/Main und Leipzig.

Nach Angaben der türkischen Polizei wird gegen Yücel wegen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation, Terrorpropaganda und Datenmissbrauchs ermittelt.

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) kritisierte die lange Inhaftierung: "Es ist weder nötig noch fair, Deniz Yücel bis zu einer staatsanwaltschaftlichen Vernehmung so lange seine Freiheit zu nehmen", sagte Gabriel der "Welt am Sonntag". "Er hat sich ja gerade aus freien Stücken gestellt, um eine Aussage zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen machen zu können."

imago/ Müller-Stauffenberg Deniz Yücel

Frist endet am Dienstag

Das Außenministerium sieht "nicht die geringsten Anhaltspunkte dafür", dass Yücel seine Tätigkeit als Journalist in irgendeiner Weise missbraucht habe. Er sei vielmehr "engagiert seiner Arbeit nachgegangen", sagte ein Ministeriumssprecher. "Und wir hoffen und erwarten, dass eine Entscheidung durch die zuständigen türkischen Justizbehörden gefällt wird, die dem Rechnung trägt, und zwar so schnell wie irgend möglich."

Während des geltenden Ausnahmezustands können Verdächtige in der Türkei auf Beschluss des Staatsanwalts bis zu 14 Tage in Polizeigewahrsam gehalten werden. Diese Frist läuft bei Yücel am kommenden Dienstag ab. Spätestens dann muss der 43-Jährige entweder freikommen oder einem Haftrichter vorgeführt werden. Dieser Richter müsste dann über Untersuchungshaft entscheiden.