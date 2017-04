Marwan Barghouti Freiheitskämpfer und Terrorist

Marwan Barghouti kämpft seit 40 Jahren gegen Israel. Immer mit Worten, oft auch mit Waffen. Die Folge: Der palästinensische Fatah-Politiker aus Ramallah war erst im Untergrund, dann im Exil, wieder im Untergrund - und ist nun im Gefängnis. Zu fünfmal lebenslänglich und weiteren vierzig Jahren hat ihn ein israelisches Gericht wegen mehrfachen Mordes und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung verurteilt. Das war 2004, damals war er einer der Anführer der Zweiten Intifada.

Wenn Israels prominentester politischer Häftling ruft, dann folgen ihm auch heute noch viele. Am Wochenende hat der 57-Jährige das bewiesen. Barghouti rief alle palästinensischen Gefangenen in Israels Gefängnissen zu einem Hungerstreik auf. Von den rund 6500 inhaftierten Palästinensern sollen sich ihm bislang rund 1000 angeschlossen haben. In einem Gastbeitrag in der "New York Times" hatte Barghouti zuvor die Beweggründe für seinen Schritt erklärt.

"Jahrzehntelange Erfahrungen haben gezeigt, dass Israels unmenschliches System der kolonialen und militärischen Besatzung darauf abzielt, die Seele der Gefangenen und des Volkes, dem sie angehören, zu brechen", schrieb der studierte Politikwissenschaftler und verurteilte Mörder. Dies werde jedoch nicht gelingen, so Barghouti weiter.

Die "New York Times" hatte unter dem Artikel knapp vermerkt, "Marwan Barghouti ist ein palästinensischer Führer und Parlamentarier". Der Grund für seine lebenslange Gefängnisstrafe wurde nicht erwähnt. In Israel sorgte das parteiübergreifend für Proteste.

Der Oppositionspolitiker Yair Lapid warf der Zeitung eine "absichtliche Täuschung" vor. Der national-religiöse Bildungsminister Naftali Bennett erklärte auf seiner Facebook-Seite, der Fatah-Politiker solle "im Gefängnis verrotten bis zu seinem Tod". Und der Pressesprecher von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu schrieb sarkastisch auf Twitter, er warte "aufgeregt" auf künftige Meinungsbeiträge der "bekannten Doktoren Assad und Sawahiri" - eine Anspielung auf den syrischen Machthaber Baschar al-Assad, ein ausgebildeter Augenarzt, und al-Qaida-Anführer Aiman al-Sawahiri, der Chirurg ist.

Die "New York Times" trug daraufhin den Grund für die Haftstrafe von Marwan Barghouti auf ihrer Online-Seite nach. Ihm dürfte das egal sein. Zwar will er durch den Hungerstreik vordergründig bessere Haftbedingungen erreichen, sein eigentliches Ziel hat der Intifadaführer a.D. aber bereits erreicht: Er ist wieder im Gespräch. In Israel - aber auch und vor allem bei den Palästinensern. Ihre Unterstützung braucht er, um sein großes Ziel zu erreichen, um Mahmoud Abbas zu beerben. Der ist vieles - Palästinenserpräsident, Vorsitzender der PLO und Fatah-Chef. Amtsmüde ist der 82-Jährige indes nicht. Bis heute hat Abbas keinen wirklichen Nachfolger aufgebaut oder ernannt.

Unter den zahlreichen PLO-Prinzen gilt Barghouti als aussichtsreicher Kandidat für die Nachfolge des greisen Raïs. Er genießt aufgrund seiner Vita als Mann des Wortes und des bewaffneten Widerstands sowohl im Westjordanland, wo die Fatah herrscht, als auch im Gaza-Streifen, wo die Hamas an der Macht ist, großen Rückhalt. Das beschert ihm eine Sonderrolle unter den Politikern Palästinas.

Barghouti sucht den Showdown

Der Zeitpunkt für den Beginn des Hungerstreiks und die Veröffentlichung des Zeitungsbeitrages sind kein Zufall. Barghouti verfolgt offenbar einer Doppelstrategie, die sowohl Israel, als auch die Palästinenserführung unter Druck setzen soll. Ein Blick auf den Kalender macht das deutlich: Am Montag, also dem Tag, an dem der Hungerstreik begann, wurde in den Palästinensergebieten traditionell der "Tag der Gefangenen" begangen. Anfang Mai wird Abbas nach Washington fliegen, um dort erstmals den US-Präsidenten Donald Trump zu treffen und Ende Mai beginnt der Fastenmonat Ramadan.

Sollten Barghouti und seine Gefolgschaft bis zu Beginn der Fastenzeit die Nahrungsaufnahme verweigern, würde Israels Regierung vermutlich ein medizinisches Einschreiten anordnen. Aber zwangsernährte palästinensische Häftlinge wären das Letzte, was Israel in diesem ohnehin heiklen Zeitraum gebrauchen könnte. Denn im Juni jährt sich der Sechs-Tage-Krieg zum fünfzigsten Mal - und damit ein halbes Jahrhundert israelische Besatzung.

Auch Abbas wünscht sich mit Blick auf seine Visite im Weißen Haus vermutlich ein rasches Ende des Hungerstreiks. Zwar unterstützt er diesen gegenwärtig öffentlich, aber wohl ist ihm dabei wahrscheinlich nicht. Denn: Barghouti hat bereits in der Vergangenheit angekündigt, dass er Abbas Nachfolger werden und bei etwaigen Präsidentschaftswahlen antreten wolle. Sollten sich nun weitere Häftlinge dem Hungerstreik anschließen, würde das seine Stellung weiter stärken.

Dass er als Häftling im Gefängnis sitzt, ist für Barghouti bei alledem kein Hindernis. Im Gegenteil. Es dürfte für ihn eine entscheidende Rolle spielen und seinen Nimbus als lebende Legende nähren. Und Israel, so Barghoutis Plan, müsste ihn bei einem möglichen Wahlsieg freilassen - oder hätte sonst einen eigenen Mandela aus Ramallah.