Deutsch-türkische Beziehungen Nicht mehr hinzunehmen

Sechs Wochen nachdem Deniz Yücel, Türkei-Korrespondent der "Welt", untergetaucht war, trat Bundeskanzlerin Angela Merkel gemeinsam mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Ankara vor die Kameras.

Merkel wiederholte am 2. Februar jene Worte, die sie in den vergangenen Wochen und Monaten schon so oft, zu oft, gebraucht hat: Die Türkei sei für Deutschland ein wichtiger Partner. Der Zustand der Pressefreiheit gebe Anlass zur Sorge. Aber die Bundesregierung setzte auf Dialog.

Einen weiteren Monat später ist dieser Dialog krachend gescheitert. Die Entscheidung der türkischen Justiz, Yücel auf unbestimmte Zeit in Untersuchungshaft zu sperren, stellt die deutsch-türkischen Beziehungen nicht nur vor eine Belastungsprobe, wie Außenminister Sigmar Gabriel sagt. Sie markiert eine Zäsur.

Erdogan hat seit dem Putschversuch vom vergangenen Sommer die Demokratie in seinem Land in rasendem Tempo abgebaut. Er hat etwa 40.000 Menschen, Lehrer, Akademiker, Journalisten verhaften und mehr als 150 Medienhäuser schließen lassen. Seine Regierung lässt Oppositionelle in Deutschland bespitzeln und verweigert dem deutschen Botschafter in Ankara seit Monaten fast jedes Gespräch.

Die Bundesregierung hat all das mehr oder weniger hingenommen. Mit dem Vorgehen gegen Yücel aber treibt die Türkei die Eskalation nun noch einmal weiter. Yücel ist der erste deutsche Journalist, der seit dem Putschversuch festgehalten wird. Es mag eine Zeit für Appeasement gegeben haben. Nun nicht mehr.

Kanzlerin Merkel muss Erdogan zu verstehen geben, dass sein Handeln nicht ohne Folgen bleibt. Sie hat dazu mehr Mittel, als sie der Öffentlichkeit oder möglicherweise sich selbst eingesteht.