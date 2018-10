Bundesregierung stützt türkischen Präsidenten Erdogan Der Pakt der Angst

Es sollte eine "Grundsatzrede" werden zu den deutsch-türkischen Beziehungen. So hatte es Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier angekündigt, und schon nach wenigen Sätzen war klar, was es wirklich war: eine Kuschelrede.

Der Unionsmann stand vor gut dreihundert Unternehmern aus beiden Ländern, wild entschlossen, seine Gastgeber zu umgarnen. "Wir haben seit 200 Jahren gemeinsame Interessen", rief Altmaier ihnen zu. Viele zehntausend Menschen besäßen "den einen Pass oder den anderen, viele sogar beide". Sie sprächen die beiden Sprachen, und diese Menschen wollten, dass "die Freundschaft zwischen den beiden Völkern gefestigt" werde.

Altmaier setzte in Ankara den Ton für seine Vorgesetzte und Vertraute, Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sie wird am Samstag nach Istanbul reisen, zu einer Syrien-Konferenz, zu der Präsident Recep Tayyip Erdogan eingeladen hat. Die Bundesregierung hat sich festgelegt. Der selbstherrliche Herrscher muss gestützt werden, koste es, was es wolle. Menschenrechte? Müssen hintenanstehen. Die Analyse der Regierungsstrategen, darüber lässt die Regierung im Hintergrund keinen Zweifel, lautet: Ohne Erdogan stünde das Land nicht mehr nur am Abgrund.

Es wäre einen Schritt weiter.

Die Lage der Wirtschaft ist beunruhigend. Auf 300 Milliarden Euro belaufen sich die Devisenschulden der Türkei im Ausland, die jedes Jahr neu finanziert werden müssen - durch Unternehmen, die in dramatisch abgewerteter türkischer Lira wirtschaften. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis das ganze System zusammenbricht. So jedenfalls schätzen das die Deutschen ein. In einer solchen Lage, so die Linie der Bundesregierung, wäre ein Wechsel an der Spitze des Landes verheerend. Ohnehin erleben echtsextreme Kräfte in der Türkei gerade einen Aufschwung.

In dieser schwierigen Situation sucht die Bundesregierung den Pakt mit Erdogan.

Dabei sind Altmaier und die Kanzlerin auch bereit, die Exzesse des Präsidenten zu tolerieren - zumindest nach außen hin. Als Altmaier am Freitagmorgen eine Energiekonferenz eröffnete und die Absichtserklärung einer Kooperation in diesem Gebiet unterschrieb, schickte ein Richter im Südosten der Türkei den Gießener Patrick K. für sechs Jahre hinter Gitter. Er habe wandern gehen wollen, sagt dieser. Die Richter hielten es hingegen für erwiesen, dass er sich der kurdischen Terrororganisation PKK anschließen wollte. Die Beweislage: dünn.

Der Opposition in Deutschland geht die Appeasement-Politik der Regierung zu weit. "Sie verwechselt erneut die Unterstützung für Erdogan mit dem berechtigten Interesse Deutschlands und Europa, weiteres wirtschaftliches Chaos in der Türkei zu verhindern", sagte Grünen-Außenexperte Cem Özdemir dem SPIEGEL. "Ankara wird das als Signal zum Weiter-so auffassen, Konsequenzen hat das Erdogan-Regime bei Menschenrechtsverletzungen und Demokratieabbau nicht zu befürchten."

Begeisterte Reaktion der türkischen Medien

In den gleichgeschalteten türkischen Medien kam Altmaiers Lobhudelei dagegen ausgesprochen gut an. Die regierungsnahe Tageszeitung "Yeni Safak" schrieb von einer "starken Partnerschaft". "Wir sind an einem Punkt, an dem wir der Welt ein Vorbild sind", zitierte die Zeitung "Cumhuriyet" Finanzminister Berat Albayrak. "Es gab Bedenken unter deutschen Unternehmern in der Türkei zu investieren. Wir wollen das ändern", sagte Altmaier am Donnerstag. Beinahe sämtliche Zeitungen griffen das Zitat auf, einige machten es zur Überschrift.

Wie schon bei Erdogans Berlin-Besuch im September weckten die türkischen Medien auch jetzt die Erwartung, die Annäherung werde die türkische Wirtschaft stärken. "(Altmaier) kommt mit Milliarden-Projekten in seinem Koffer", titelte die "Hürriyet". "Yeni Safak" zitierte Albayrak, der "neue Kooperationen im öffentlichen und privaten Sektor" versprach.

Für das Erdogan-Regime bieten der Altmaier-Besuch wie auch der Syrien-Gipfel am Samstag eine Gelegenheit, sich als einflussreicher Akteur darzustellen, dem Spitzenpolitiker aus aller Welt ihre Aufwartung machen.

Der Wirtschaftsminister aus Deutschland verstärkte diese Botschaft. Er hat sich dazu entschlossen, das Vertrauen in die türkische Wirtschaft und deren Präsidenten mit allerlei Nettigkeiten zu stützen. Es gebe sogar zarte Anzeichen, dass sich die Lage stabilisiere, sagt er im Widerspruch zu der internen Analyse seiner Regierung. Trotzig stellt er dem Land seine Unterstützung in Aussicht, damit die Türkei etwa "eine Gasdrehscheibe" im Südosten werde.

Treffen mit Menschenrechtlern bitte nur konspirativ

Angetrieben von der Angst der Regierung vor dem Ende Erdogans, spricht er über Menschenrechte und Pressefreiheit, wenn überhaupt, hinter den Kulissen. Grünen-Politiker Özdemir hält das für einen Fehler: "Ich erwarte von jedem Vertreter der Bundesregierung, dass er gegenüber der türkischen Seite auch die unangenehmen Themen klar und deutlich anspricht."

Immerhin, am Ende seiner Reise findet Altmaier dann Zeit, sich mit Menschenrechtlern zu treffen. Das Ganze passiert unter konspirativen Umständen, Namen werden geraunt. Aber man könne offen nicht darüber sprechen, heißt es aus seiner Delegation. Sonst würde man die Leute nur noch mehr gefährden.