Entführungsfall Deutschland weist vietnamesischen Diplomaten aus

Ein ehemaliger Parteifunktionär Vietnams ist offenbar in Berlin entführt und in seine Heimat verschleppt worden. Nun verweist Berlin deshalb einen vietnamesischen Diplomaten des Landes. Der Vertreter des vietnamesischen Nachrichtendienstes an der Botschaft in Berlin muss Deutschland binnen 48 Stunden verlassen. Das teilte der Sprecher des Auswärtigen Amtes, Martin Schäfer, mit.

Medien hatten zuvor berichtet, dass ein ehemaliger vietnamesischer Parteifunktionär aus Berlin verschleppt worden sei. Demnach werde von Polizei und Staatsanwaltschaft untersucht, ob der 51-Jährige und eine weitere Person am 23. Juli im Tiergarten der Hauptstadt gewaltsam in ein Auto gezerrt wurden.

Bei dem Mann handelt es sich möglicherweise um den ehemaligen KP-Führungskader, Trinh Xuan Thanh, nach dem fast ein Jahr lang international gesucht wurde. Nach Angaben der vietnamesischen Polizei wurde er am Montagabend (Ortszeit) in seiner Heimat verhaftet. Demzufolge stellte er sich selbst den Behörden.

Das Auswärtige Amt schrieb in einer Stellungnahme zu der Ausweisung, die Entführung sei "ein präzedenzloser und eklatanter Verstoß gegen deutsches Recht und gegen das Völkerrecht." Der Vorgang habe das Potenzial, die Beziehungen zwischen Deutschland und der Sozialistischen Republik Vietnam massiv negativ zu beeinflussen. Es sei auch ein massiver Vertrauensbruch.

Thanh wird zur Last gelegt, als Chef einer Tochterfirma des staatlichen Öl- und Gaskonzerns PetroVietnam für Verluste von umgerechnet etwa 125 Millionen Euro verantwortlich zu sein.