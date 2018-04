Deutschland zu Iran-Deal "Ein neues Nuklearabkommen steht nicht im Raum"

Beim Treffen der Präsidenten Frankreichs und der USA stand vor allem das Atomabkommen mit Iran im Mittelpunkt. Der Vorstoß von Emmanuel Macron und Donald Trump: Ein "neues Abkommen" soll her. Das deutsche Außenministerium warnte nun vor einem solchen Schritt: "Ein neues Nuklearabkommen steht nicht im Raum", sagte ein Sprecher des Ministeriums.

"Das Atomabkommen ist mit sieben Nationen und der EU verhandelt worden." Deswegen können es nicht von einer Teilgruppe neu verhandelt oder ersetzt werden. "Diesen Vorschlag (zu einem neuen Abkommen) muss man sich jetzt genauer angucken", sagte der Sprecher weiter: "Die Frage ist, unter welchen Bedingungen Iran bereit wäre, diese Prozess zu erlauben." Der Sprecher betonte auch, dass Macron vorgeschlagen hatte, ein zusätzliches Abkommen zu beschließen, das auf dem alten aufbauen sollte.

"Wir teilen die Analyse, wir teilen die Sorge"

"Für uns bleibt die Position klar - höchste Priorität hat die Beibehaltung des Atomabkommens und die vollständige Umsetzung auf allen Seiten", sagte der Sprecher. Das Außenministerium sei "in enger und konstruktiver Abstimmung" mit Frankreich und Großbritannien sowie mit den USA, sagte der Sprecher. Ebenso wie den USA mache auch Deutschland das ballistische Raketenprogramm des Landes Sorgen. "Wir teilen die Analyse, wir teilen die Sorge und suchen jetzt nach dem richtigen Prozess."

Gerade die Umsetzung des aktuellen Abkommens müsse weiter genau überprüft werden."Aber es ist auch klar, dass wir über das Abkommen hinaus sicherstellen wollen, dass Irans Atomprogramm ausschließlich friedlichen Zwecken dient."

Zuvor hatte sich Irans Präsident Hassan Rohani sehr kritisch zu dem Vorschlag Macrons und Trumps geäußert: "Ihr wollt über die Zukunft (des Abkommens) entscheiden?", fragte Rohani an Macron und Trump gewandt. Dann sollten sie zuerst erklären, was sie in den vergangenen zwei Jahren für seine Umsetzung getan haben, sagte er.

Nach Macron reist am Donnerstag auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zu Gesprächen mit Trump nach Washington. Dabei soll ebenfalls das Atomabkommen mit Iran ein wichtiges Thema sein.