Rauch über russischem Konsulat in San Francisco "Hatten nicht genug Zeit, alles einzupacken"

Die Anordnung war der jüngste Akt in einer Reihe von Provokationen zwischen den USA und Russland: Auf Drängen Washingtons musste Moskau drei diplomatische Abteilungen in New York, San Francisco und Washington schließen. Die Räumungsfrist lief am Samstag ab. Wie der stellvertretende Konsul Andrej Warlamow dem "San Francisco Chronicle" mitteilte, kam Russland der Aufforderung pünktlich nach. Allerdings waren die Aktionen von erheblichen Spannungen begleitet.

Die Absicht der USA, die Räume der diplomatischen Vertretungen Russlands in den drei Städten zu durchsuchen, kritisierte die Außenamtsprecherin Maria Sacharowa am Freitag als "Invasion unserer konsularischen Einrichtungen". Das russische Außenministerium bestellte dann am Samstag Anthony Godfrey, den Geschäftsträger der US-Botschaft in Moskau, ein und überreichte ihm eine Protestnote wegen der Durchsuchungen.

Am späten Samstagabend berichteten russische Medien, die US-Behörden hätten bereits die Kontrolle über die Handelsvertretung in Washington übernommen. Zwei russische Botschaftsmitarbeiter seien zuvor bei der Durchsuchung der Räume dabei gewesen, meldete die Agentur Interfax. Laut Angaben des stellvertretenden Konsuls Warlamow hätten Mitarbeiter des US-Außenministeriums am Samstag auch das Gebäude der Russen in San Francisco inspiziert.

Die Erklärung für den Qualm

Während der dortigen Räumung hatte es Aufregung über eine schwarze Rauchwolke über dem Konsulat gegeben: Wegen des Qualms war die Feuerwehr angerückt. Sie musste aber nicht eingreifen, weil der Rauch aus dem Schornstein kam. Anschließend gab es jedoch Spekulationen darüber, was dort verbrannt worden war.

Nachdem Moskau den ominösen Rauch zunächst nicht kommentierte, gab Warlamow dem "San Francisco Chronicle" nun folgende Erklärung: Man habe, so der Konsul, zahlreiche Visa-Unterlagen mit vertraulichen Dokumenten von Amerikanern und Russen verbrennen müssen. "Wir hatten nicht genug Zeit, alles einzupacken. Wir mussten sie (die Dokumente) vernichten", sagte er. Die Vertretung in San Francisco habe im vorigen Jahr rund 16.000 Touristenvisa für Amerikaner und 8000 Pässe für Russen ausgestellt.

Auch auf dem Gelände der russischen Handelsvertretung in der Hauptstadt Washington wurden offenbar Dinge verbrannt. Das Magazin "Foreign Policy" twitterte am Wochenende ein entsprechendes Video. Zu dem Feuer gab es bislang kein offizielles Statement.

Wie es aus Diplomatenkreisen hieß, sollen die Gesandten aus dem Konsulat in San Francisco künftig in der Botschaft in Washington mitarbeiten. In San Francisco waren demnach 35 russische Diplomaten stationiert. Niemand werde des Landes verwiesen, hieß es nach Agenturberichten.

Vor der von Washington befohlenen Schließung der Konsulate hatte der Kreml - nachdem der US-Kongress im Juli neue Sanktionen gegen Russland beschlossen hatte - eine Reduzierung des US-Botschaftspersonals in Russland um 755 Mitarbeiter angeordnet. Auslöser des Schlagabtauschs sind die Vorwürfe, dass Moskau sich gezielt zugunsten von US-Präsident Donald Trump in den US-Wahlkampf eingemischt hat.