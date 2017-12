Karrieren Der atemberaubende Aufstieg des Wladimir Putin

Vor ein paar Jahren erklärte einer der höchsten russischen Beamten, was Wladimir Putin für sein Land bedeute. "Solange es Putin gibt, gibt es Russland", sagte er schlicht und knapp. "Kein Putin mehr, kein Russland." Der Satz fiel im Oktober 2014 in Sotschi, auf einem Treffen des Waldai-Expertenklubs. Gesagt wurde er von Wjatscheslaw Wolodin, damals Vizechef der Präsidialadministration und zuständig für die Innenpolitik. Wolodin wollte den ausländischen Experten im Saal eigentlich erklären, dass das Volk geeint hinter seinem Präsidenten stehe und dass westliche Sanktionen keinen Keil in die russische Gesellschaft würden treiben können. Aber dann rutschte ihm dieser Satz heraus, der mehr verriet als beabsichtigt.

Wo sich ein politischer Führer mit seinem Land gleichsetzen lässt, da ist die Demokratie vollends gescheitert. In solchen Formulierungen hat man in Japan einst über den Tenno gesprochen, den gottgleichen Kaiser. Wladimir Putin, so scheint es, hat das Ende seiner politischen Karriere erreicht. Er ist über das höchste Amt, das die Politik zu bieten hat, längst hinausgewachsen und auf dem Weg, zur mythischen Figur jenseits aller Politik zu werden.

Wie ist das passiert? Seit wann gilt Putins Herrschaft als unanfechtbar? Und welchen Fähigkeiten, welchen Umständen hat er diese Verwandlung zu verdanken?

