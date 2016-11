Überblick Die wichtigsten Texte zum Tod von Fidel Castro

Viele Kubaner kennen kein Leben ohne Fidel Castro. Der Tod des Revolutionsführers stürzt sie in tiefe Trauer. In den Straßen von Miami dagegen feiern Exil-Kubaner das Ende des ihnen verhassten Machthabers.

Am Freitagabend war der kubanische Revolutionsführer Fidel Castro, der die sozialistische Karibikinsel 47 Jahre lang regiert hatte, im Alter von 90 Jahren gestorben.

Castro spaltete die Welt in Anhänger und Gegner. Die einen priesen die sozialen Fortschritte, die er den Kubanern gebracht habe. Die anderen sahen in ihm den Diktator, der politische Gegner gnadenlos verfolgte und niemals freie Wahlen zuließ.

Die Nachricht vom Tod des legendären Revolutionsführer löste unterschiedliche Reaktionen aus. US-Präsident Barack Obama versicherte den Kubanern, "dass sie in den Vereinigten Staaten einen Freund und Partner haben". Der künftige US-Präsident Donald Trump hingegen nannte Castro einen "brutalen Diktator".

Castro widersetzte sich sein Leben lang den Begehren der USA nach Einfluss auf Kuba. Er trotzte während seiner Regierungszeit zehn US-Präsidenten und überlebte zahlreiche Attentatsversuche. Im Kalten Krieg hatte die CIA klare Vorstellungen davon, wie Kubas Staatschef Fidel Castro sterben sollte: getötet von einem Auftragsmörder, einem Tausendsassa - und auf spektakuläre Weise.

Castro wurde bewundert und gefürchtet für seine Reden und Verhandlungen. Bis zum Morgengrauen pflegte Kubas Staatschef mit Besuchern zu sprechen - insbesondere mit Deutschen. Wenn die allerdings Reformen einforderten, schaltete er auf stur. Walter Haubrich kannte Castro persönlich, Haubrich begleitete Bundeskanzler Gerhard Schröder auf Staatsbesuch nach Kuba.

Wegen einer schweren Krankheit hatte Castro sich 2006 aus der aktiven Politik zurückgezogen. Nach seinem Tod hoffen viele Kubaner, dass sich dessen Bruder Raúl nun emanzipiert und die Öffnung weiter vorantreibt. Doch ob ihm das gelingt, hängt vor allem von der künftigen Politik der USA ab.

Plakate aus dem Archiv des Autors Lincoln Cushing zeigen, wie das Regime Kubas das Bild vom "Máximo Líder" prägte. Die Poster sind ein spektakulärer Einblick in den Aufstieg und die Herrschaft Castros.

Kubas Regierung verhängte bis zum kommenden Sonntag Staatstrauer. Dann soll Casto, dessen Leichnam bereits am Samstag eingeäschert wurde, in der Stadt Santiago de Cuba beigesetzt werden.

Bis dahin wurden Konzerte und Baseballspiele abgesagt, Tanzveranstaltungen und Alkoholausschank verboten.

Die Leiche des "Máximo Líder" wurde am Samstag eingeäschert. Am Montag und Dienstag können die Kubaner am Denkmal für den Nationalhelden José Martí in Havanna Abschied von Castro nehmen. Für Dienstag ist eine Massenkundgebung auf dem Revolutionsplatz geplant.

Anschließend wird die Urne mit der Asche in einem viertägigen Trauerzug über verschiedene Städte und Ortschaften zur 900 Kilometer von Havanna entfernten Stadt Santiago de Cuba gebracht. Am kommenden Sonntag soll die Urne dort auf dem Friedhof Santa Ifigenia beigesetzt werden.