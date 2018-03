Arabische Atomprogramme Angst vor dem nuklearen Nahen Osten

Der Nahe Osten rüstet massiv auf: In den vergangenen fünf Jahren haben die Länder in der Krisenregion nach Angaben des schwedischen Friedensforschungsinstituts Sipri ihre Waffenimporte mehr als verdoppelt.

Spitzenreiter unter den arabischen Ländern war zwischen 2013 und 2017 Saudi-Arabien. Die wahhabitische Monarchie ist weltweit nach Indien der zweitgrößte Waffenimporteur.

Riad hat seine Rüstungseinkäufe im Vergleich zum letzten Untersuchungszeitraum von 2008 bis 2012 demnach um 225 Prozent gesteigert. Für das reiche Herrscherhaus um den ungestümen Kronprinz Mohammed bin Salman ist Geld kein Problem.

Anders im armen Ägypten: Das bevölkerungsreichste Land der arabischen Welt ist seit Jahren wirtschaftlich am Limit - doch Präsident Abdel Fattah el-Sisi, ein Ex-Militär, treibt die Aufrüstung seiner Armee weiter voran, um seinen Endloskrieg auf dem Sinai zu gewinnen.

Obwohl ein Viertel der ägyptischen Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze lebt, avancierte die Regierung in Kairo in den vergangenen fünf Jahren nach Angaben der Sipri-Studie so zum drittgrößten Waffenimporteur der Welt. Deutschland hat seinen Teil dazu beigetragen, in dem es allein im zurückliegenden Jahr militärische Ausrüstung im Wert von 708 Millionen Euro an den Nil lieferte.

Auch der viertgrößte Waffenimporteur der Welt spricht Arabisch. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben sich in den vergangenen Jahren effektiv und geräuschlos zur Mittelmacht in der Region aufgerüstet - und kämpfen mit einer auf den Guerillakampf spezialisierten Söldnertruppe im Jemen an der Seite von Saudi-Arabien und Ägypten gegen die von Iran unterstützten Huthi-Milizen.

Die Krisen und Konflikte in der Region werden durch den Hegemonialstreit zwischen Iran und Saudi-Arabien überlagert. Die Angst der sunnitischen Autokratien vor einem "schiitischen Halbmond" von Teheran über Bagdad und Damaskus bis nach Beirut am Mittelmeer ist groß.

SPIEGEL ONLINE

So groß, dass Saudi-Arabien mittlerweile sogar seine strategische Allianz mit Israel - dem einstigen Erzfeind - nicht mehr verheimlicht.

Debatte um Atomdeal mit Iran

Die Regierung in Jerusalem ist dieses Zweckbündnis eingegangen, um den Vormarsch Irans zu stoppen. Israel betrachtet die Islamische Republik als Bedrohung, vor allem das Atomprojekt.

Das im Juli 2015 in Wien zwischen Iran und der Gruppe der fünf Uno-Vetomächte und Deutschland geschlossene Atomabkommen halten Premier Benjamin Netanyahu und auch US-Präsident Donald Trump für zu lasch.

Trump verlangt seit einiger Zeit, dass Ergänzungen an dem Vertragswerk zur zivilen Atomkraftnutzung vorgenommen werden müssten. Sollte die Regierung in Teheran hart bleiben, will er sich aus dem Abkommen zurückziehen und damit den Rüstungskontrollvertrag de facto auflösen. Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) warnt vor einem Scheitern.

26 Atomkraftwerke in den nächsten zehn Jahren

Die Angst vor einer Atommacht Iran treibt aber auch sunnitisch-arabische Länder um. Viele haben in den vergangenen fünf Jahren nicht nur ihre konventionellen und hochmodernen Waffenarsenale ausgebaut, sondern auch zivile Atomprogramme angeschoben:

Saudi-Arabien will in den nächsten Jahren 16 hochmoderne Atomkraftwerke bauen. Eine Ausschreibung für die ersten zwei Kernreaktoren läuft bereits. Im Dezember soll klar sein, wer den Deal bekommt. Unter den fünf Wettbewerbern ist auch eine russische Firma.

will in den nächsten Jahren 16 hochmoderne Atomkraftwerke bauen. Eine Ausschreibung für die ersten zwei Kernreaktoren läuft bereits. Im Dezember soll klar sein, wer den Deal bekommt. Unter den fünf Wettbewerbern ist auch eine russische Firma. Bereits im Dezember unterzeichnete Russland einen Vertrag mit Ägypten für den Bau von vier Atomkraftwerken. Sie sollen bis 2028 einsatzbereit sein.

für den Bau von vier Atomkraftwerken. Sie sollen bis 2028 einsatzbereit sein. 2016 einigte sich Moskau zudem mit Jordanien auf den Bau von zwei Atomreaktoren. Das haschemitische Königreich will bis 2025 in der Lage sein, Atomenergie zu produzieren.

auf den Bau von zwei Atomreaktoren. Das haschemitische Königreich will bis 2025 in der Lage sein, Atomenergie zu produzieren. Die Vereinigten Arabischen Emirate sind da bereits weiter. Dort soll bereits in diesem Jahr das erste von vier geplanten südkoreanischen Atomkraftwerken betriebsfähig sein.

Zwar haben sich diese vier Länder gemeinsam mit 118 Nationen im Juli vergangenen Jahres dazu verpflichtet, den Besitz von Nuklearwaffen nicht anzustreben. Offiziell wollen sie nur Strom produzieren. Doch die anhaltenden Kriege in der Region und der Großkonflikt zwischen Riad und Teheran nähren die Angst vor einem atomaren Nahen Osten.

Nuklearer Wettlauf im Nahen Osten

Von den neun bislang bekannten Atommächten konnten allein die USA, die Sowjetunion und Großbritannien Bomben bauen, ohne zuvor zivile Atomprogramme gestartet zu haben. Alle übrigen sechs Länder - Indien, Pakistan, China, Frankreich, Israel und Nordkorea - mussten erst zivile Atomprogramme aufbauen, ehe sie diese dann schließlich auch zum Bau ihrer Nuklearbomben nutzen konnten.

Das Horrorszenario: Iran könnte das nächste Land sein. Dann könnten Saudi-Arabien, Ägypten, die Vereinigten Arabischen Emirate oder Jordanien in den Wettlauf um Atomwaffen einsteigen.

Wohl auch deshalb ging der Friedensnobelpreis 2017 an die Atomwaffengegner des Ican-Netzwerks. Sie kämpfen seit Jahren für eine totale Abschaffung von Nuklearwaffen. Bislang vergeblich.