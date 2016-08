Amtsenthebung in Brasilien: Dilmas letzter Kampf

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

"Tschüss, meine Liebe!" rufen Kritiker der brasilianischen Präsidentin Dilma Rousseff oft herablassend hinterher. Der Spruch geht zurück auf ein abgehörtes Telefonat zwischen Rousseff und ihrem Vorgänger und Mentor Lula. "Tchau, querida!", verabschiedete sich Lula damals, und seitdem das Gespräch öffentlich wurde, verhöhnen Gegner sie mit diesen Worten. Am Dienstag wird Rousseff wohl wirklich Abschied nehmen von ihrem Amt. Damit endet auch eine Ära, die linke Regierung in Brasilien ist Geschichte.

Rousseff hat Folter während der brasilianischen Diktatur überlebt und den Krebs besiegt. Die Amtsenthebung dürfte sie nicht überstehen.

13 Jahre regierte die linke Arbeiterpartei, erst unter Luiz Inácio Lula da Silva, genannt Lula, später unter Rousseff. Millionen Menschen haben den Sprung aus der Armut in die untere Mittelschicht geschafft, das Land ist gerechter geworden. Aber unter der Arbeiterpartei konnte auch ein gigantischer Korruptionsskandal wuchern, in den führende Politiker verstrickt sind. Ebenso schwer wiegt - und das ist vielleicht entscheidend für die Amtsenthebung - dass das Land unter Rousseff in eine tiefe Rezession gerutscht ist. Die Arbeitslosigkeit hat sich fast verdoppelt auf elf Prozent, 15 Millionen Menschen sind ohne Job, das Pro-Kopf-Einkommen ist gesunken.

All das schwingt mit, wenn der Senat nun über Rousseff richtet. Aber nicht offiziell. Offiziell soll sie wegen Tricks bei der Haushaltsführung des Amtes enthoben werden. Das haben schon Präsidenten vor ihr gemacht, wenngleich nicht in so großem Stil. Aber ist das ein schweres "Verbrechen", wegen dem man laut Verfassung des Amtes enthoben werden kann?

Rousseff und ihre Unterstützer sagen Nein, sie nennen die Absetzung einen Putsch. Interimspräsident Michel Temer musste bereits drei Minister aus dem Kabinett entlassen: Sie hatten in abgehörten Telefongesprächen zugegeben, dass sie im Impeachment gegen Rousseff vor allem die Gelegenheit erkannten, Korruptionsermittlungen gegen sich selbst zu stoppen.

Die geschönten Haushaltszahlen dienen als Vorwand. Über ihre gesamte Amtszeit, ja über das ganze politische Projekt von Rousseff, Lula und ihrer Arbeiterpartei PT wird gerichtet.

REUTERS Proteste gegen Rousseff im März 2016

Fragt man die jungen Männer, die die Proteste gegen Rousseff seit 2014 organisiert haben und Millionen auf die Straßen großer Städte trieben, was sie für Brasilien wollen, antworten sie: Weniger Staat, mehr Privatisierungen, mehr Wettbewerb. Sie seien "gegen Dilma und wofür sie steht" - also linke Projekte. Die weißen Eliten fürchten um ihre Privilegien, auch das ist eine Wahrheit in diesem Politspektakel.

Allerdings nicht die einzige. Denn die jungen Demonstranten lehnen sich auch auf gegen die allumfassende Korruption im Land, besonders der Skandal um den Erdölkonzern Petrobras erzürnt die Menschen. Führende Politiker sind darin verstrickt, von der Arbeiterpartei PT, aber auch von der Partei PMDB, die wohl die künftige Regierung stellt.

Das Paradoxe ist, dass viele von denen, die die Absetzung von Rousseff vorangetrieben haben, selbst tief in die Skandale verstrickt sind. Rousseff hat sich nicht bereichert im Petrobras-Skandal - wohl als eine von wenigen. Andererseits: Kann sie als frühere Verwaltungsratsvorsitzende von Petrobras wirklich von nichts gewusst haben?

AFP/ Fondo UH Arch. Pub. Estado de SP Rousseff vor einem Militärtribunal 1970

Die frühere Guerillera Rousseff aber ergibt sich nicht kampflos, nicht jetzt. Monatelang hat sie versucht, viele der 81 Senatoren, die über ihre Amtsenthebung entscheiden, auf ihre Seite zu ziehen. In einer emotionalen Rede rief sie am Montag dazu auf, für sie zu stimmen, "um auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen, auch wenn der Boden unter den Füßen bebt".

Rousseff stilisiert ihren Fall zu einem Kampf um die Demokratie. Während der Diktatur habe sie Angst gehabt "vor dem Tod, vor den Wunden an meinem Körper und meiner Seele". Aber sie habe weitergekämpft, "für eine Gesellschaft gekämpft, die frei von Ungerechtigkeiten ist".

In den wohl letzten Stunden ihrer Amtszeit versucht Rousseff, die Herzen der Menschen zu erreichen, die sie so lange nicht bewegen konnte. Gilt sie doch als stur, als detailversessen, wenig charismatisch.

AFP Früherer brasilianischer Präsident Lula

Nicht so wie ihr Vorgänger Lula, der auf den Bühnen Massen begeisterte und in den Hinterzimmern politische Deals einfädelte. Das brasilianische politische System, das keine Fünfprozenthürde kennt, ist auch der ständige Austausch von Gefälligkeiten. Wer hier bestehen will, braucht den Charakter eines Pferdehändlers, meint ein linker Abgeordneter.

Den hat Rousseff nicht, und so hat sie nicht nur nach und nach die Unterstützung der politischen Klasse verloren. Sie hat ihre Wähler mit falschen Versprechen enttäuscht, längst besitzt sie keinen Rückhalt mehr in der Bevölkerung. Fast 60 Prozent der Befragten sagten in einer Umfrage vom Juli, sie seien für ein Impeachment der Präsidentin. Selbst Senatoren, die die Vorwürfe wegen Haushaltstricks für falsch halten, glauben nicht, dass Rousseff die wirtschaftliche Krise lösen kann. Viele trauen das eher Interimspräsident Temer zu, der Reformen plant.

Allerdings steht er auch für die Herrschaft der alten Eliten, mit der die Linke brechen wollte. In seiner Partei PMDB versammeln sich die Großgrundbesitzer, Medienunternehmer, Familienclans. Menschen, die Politik nutzen, um ihre Interessen durchzusetzen. In Temers Kabinett sitzen nur weiße Männer. Keine Frau. Sieht so Fortschritt aus?

Laut einer Umfrage sprechen sich 62 Prozent der Brasilianer für Neuwahlen aus. Doch daran hat keiner in der politischen Klasse Interesse. Temer will bis 2018 im Amt bleiben. Er verteilt schon Einladungen für seine Reise zum G-20-Gipfel nach China. Die Abreise ist für Mittwoch geplant.

Zusammengefasst: Der brasilianische Senat stimmt am Dienstag darüber ab, ob Präsident Dilma Rousseff des Amtes enthoben wird - was sehr wahrscheinlich ist. Hintergrund sind Vorwürfe, sie habe im Haushalt getrickst. Doch tatsächlich geht es um mehr: Brasilien versinkt in einer tiefen wirtschaftlichen Krise. Viele trauen Rousseff nicht zu, das Land aus der Rezession zu führen. Und einige nutzen die Chance, Korruptionsermittlungen zu verhindern.