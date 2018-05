Russland Putin schlägt Medwedew als Premier vor

Der russische Präsident Wladimir Putin hat erneut Dmitri Medwedew für das Amt des Ministerpräsidenten nominiert. Putin habe der Duma, dem Unterhaus des Parlaments, die Kandidatur Medwedews zur Zustimmung vorgelegt, teilte der Kreml mit. Medwedew war bereits von 2012 bis 2018 Ministerpräsident, von 2008 bis 2012 hatte er das Präsidentenamt inne.

Putin wurde zuvor zum vierten Mal als Präsident Russlands vereidigt. Mit der Hand auf der russischen Verfassung legte er bei einer feierlichen Zeremonie im Kreml den Eid ab. "Ich betrachte es als meine Aufgabe und als meinen Lebenssinn, mein Möglichstes für Russland zu geben, in der Gegenwart und in der Zukunft", sagte er im Anschluss. Putin steht damit für sechs weitere Jahre an der Spitze des Staates.

Er sei sich seiner "kolossalen Verantwortung" vollkommen bewusst, sagte Putin und dankte den Russen für ihre "aufrichtige Unterstützung". Als Staatschef werde er "alles tun, um Russlands Macht, Wohlstand und Ruhm zu mehren".

Der 65-Jährige hatte die Präsidentschaftswahl im März mit fast 77 Prozent der Stimmen klar gewonnen. Er ist bereits seit dem Jahr 2000 als Staats- oder als Regierungschef an der Macht. Sein jetziges Mandat läuft bis zum Jahr 2024.

Am Samstag hatte es in Russland landesweite Proteste gegen Putins erneute Amtseinführung gegeben. Dabei wurden nach Angaben der Bürgerrechtsorganisation OVD-Info fast 1600 Demonstranten festgenommen - darunter auch Putins Widersacher Alexej Nawalny. Der Oppositionspolitiker war von der Präsidentschaftswahl ausgeschlossen worden.