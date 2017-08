Spanien Richter entlassen Schriftsteller Akhanli aus Haft

Dogan Akhanli kommt noch am Sonntag frei. Das entschied ein Gericht in der spanischen Hauptstadt Madrid am Mittag. Akhanli gilt aus Sicht der türkischen Regierung als Oppositioneller. Er war am Samstagmorgen in seinem Hotel an seinem Urlaubsort Granada von der spanischen Polizei festgenommen worden, weil die Türkei ihn per Interpol suchen ließ. Er wurde nach Madrid überstellt, wo heute eine Anhörung vor Gericht stattfand.

Die Richter erklärten, dass die Türkei nun 40 Tage Zeit habe, ihr Auslieferungsbegehren zu erläutern. Die Gründe werde man dann prüfen und anschließend entscheiden. Akhanli müsse bis dahin zwar nicht in Haft verbleiben, dürfe Spanien aber vorerst nicht verlassen. Einmal in der Woche müsse er sich bei der Polizei in Madrid melden, sagte sein Anwalt Ilias Uyar dem SPIEGEL. "Ich bin froh, dass er zunächst einmal frei ist. Alles Weitere müssen wir sehen, wenn wir die jetzige Entscheidung schriftlich haben."

Am Samstag hatte sich Bundesaußenminister Sigmar Gabriel in den Fall eingeschaltet, um dessen Auslieferung in die Türkei zu verhindern. Nach SPIEGEL-Informationen wies Gabriel umgehend seine Diplomaten in Spanien an, mit der dortigen Regierung über das weitere Vorgehen zu sprechen.

Auf Wunsch von Gabriel drangen die deutschen Diplomaten darauf, dass Spanien den am Samstag festgesetzten Deutschen auf keinen Fall schnell an die Türkei ausliefert. Zudem baten sie, dass Deutschland direkt in den Prüfprozess des türkischen Haftbefehls gegen Akhanli eingebunden wird, hieß es in Sicherheitskreisen.

Akhanli ist ein deutscher Schriftsteller, der im Nordosten der Türkei geboren wurde und in Istanbul aufwuchs. 1991 flüchtete er aus der Türkei nach Deutschland und lebt seither in Deutschland. Als er 2010 in die Türkei reiste, um seinen kranken Vater zu besuchen, wurde er festgenommen, weil er angeblich 1989 an einem Raubüberfall beteiligt gewesen war. Akhanli war zu der Zeit aber nachweislich nicht am Ort des Verbrechens, er selbst bezeichnete die Vorwürfe als politisch motiviert. Akhanli verbrachte einige Zeit im Gefängnis, zwei Jahre nach seiner Festnahme wurde er schließlich von einem türkischen Gericht aus Mangel an Beweisen wieder freigesprochen. Allerdings wurde der Freispruch 2013 wieder aufgehoben. "Der Haftbefehl rührt vermutlich daher", sagt sein Anwalt Uyar.