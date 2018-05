Antikommunistische Widerstandskämpferin Doina Cornea ist tot

Doina Cornea, Widerstandskämpferin gegen das Regime des rumänischen Diktators Nicolae Ceausescu, ist im Alter von 88 Jahren in ihrer siebenbürgischen Heimatstadt Cluj (deutsch: Klausenburg) gestorben. Das berichtete die rumänische Nachrichtenagentur Mediafax unter Berufung auf Corneas Familie.

"Ich habe versucht, so zu leben, als ob es die Angst nicht gäbe, obwohl ich diese ziemlich oft verspürt habe", hatte Cornea in einem Interview gesagt. "Wir müssen frei bleiben und nicht Sklaven der Angst werden."

Cornea hatte in den Achtzigerjahren über den Sender Freies Europa 31 Protestbriefe gegen Ceausescu veröffentlicht. Sie wurde deswegen von der berüchtigten Geheimpolizei Securitate verhört und geschlagen. Im November 1987 verbreitete sie Flugblätter aus Solidarität mit den Arbeitern in der siebenbürgischen Stadt Brasov (deutsch: Kronstadt), die damals einen Aufstand gegen Ceausescu organisiert hatten, der blutig niedergeschlagen wurde.

Wegen ihrer Oppositionstätigkeit verlor Cornea ihren Arbeitsplatz als Literaturdozentin in Cluj. Für ihre Oppositionstätigkeit wurde Cornea in Rumänien mit dem Verdienstorden ausgezeichnet und in Frankreich zum Offizier der Ehrenlegion ernannt.

Nach dem Sturz Ceausescus im Dezember 1989 wurde Cornea Mitglied in der "Front zur Nationalen Rettung", die Ceausescus unmittelbarer Nachfolger Ion Iliescu als provisorische politische Plattform ins Leben gerufen hatte. Cornea verließ diese "Front" schon am 20. Januar 1990, weil sie Iliescu für einen Altkommunisten hielt, der keine echte Demokratie anstrebe. Sie bekam wegen ihrer Opposition gegen Iliescu in der ersten Hälfte der Neunzigerjahre viele Drohbotschaften per Post und Telefon.