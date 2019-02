Trump "Wir haben 100 Prozent des IS-Gebiets übernommen"

US-Präsident Donald Trump hat behauptet, dass die restlichen Gebiete unter der Kontrolle der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) in Syrien zurückerobert worden seien. Man habe das Gebiet zu "100 Prozent" übernommen, sagte Trump bei einer Zwischenlandung in Alaska vor US-Soldaten. Ein Sprecher des Pentagons wollte sich zunächst nicht zu der Aussage äußern und verwies ans Weiße Haus.

In den vergangenen Wochen erklärte Trump mehrfach, die Rückeroberung der restlichen Gebiete stehe unmittelbar bevor. So sagte er am 15. Februar, die Erklärung über das Ende des "Kalifats" des IS werde in den nächsten 24 Stunden erfolgen. Letztlich kam eine solche Stellungnahme dann aber nicht.

Kein Kommentar von Kräften vor Ort

Adnan Afrin, Kommandeur der von den USA unterstützten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF), wollte Trumps Aussagen nicht kommentieren. Wenn man etwas zu verkünden habe, werde man das rechtzeitig tun, erklärte Afrin.

SDF-Chefkommandeur Mazloum Kobani hatte in einem Video erklärt, der Sieg über den IS könne in einer Woche verkündet werden. Veröffentlicht wurde es an diesem Donnerstag. Es ist aber unklar, wann das Video aufgenommen wurde. Die SDF hatten am 10. Februar eine Offensive auf die letzte syrische Bastion des IS, den Ort Baghus, begonnen.

Im Irak hatte die Regierung bereits im vergangenen Jahr den Sieg über die Dschihadisten verkündet. Allerdings kommt es dort weiterhin zu Anschlägen, die der IS für sich reklamiert.