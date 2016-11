Schmusekurs gegenüber Clinton "Alt Right"-Anhänger wütend auf Trump

Mit der Ankündigung, keine Ermittlungen gegen Hillary Clinton anzustreben, hat Donald Trump den Ärger einiger Konservativer sowie Vertreter der ultrarechten "Alt Right" auf sich gezogen. Das rechte Portal "Breitbart News" warf dem designierten US-Präsidenten vor, sein "Versprechen gebrochen" zu haben.

Später änderte das Portal die entsprechende Überschrift offenbar und schrieb stattdessen nur: "Kellyanne Conway bestätigt: Trump will Ermittlungen gegen Clinton nicht weiter verfolgen". Conway ist Trumps Beraterin.

Die Forderung "Sperrt sie ein" war in den letzten Monaten des Präsidentschaftswahlkampfs zu einem viel skandierten Schlachtruf auf den Veranstaltungen des republikanischen Kandidaten geworden. Trumps Anhänger werfen Clinton illegale Machenschaften im Zusammenhang mit ihrer Amtsführung als Außenministerin vor. Kurz nach der Wahl sagte Trump dann aber bereits, dass eine Verfolgung Clintons für ihn keine Priorität habe.

Breitbart is not happy pic.twitter.com/m3YVZWbIYu — McKay Coppins (@mckaycoppins) November 22, 2016

Die konservative Kommentatorin Ann Coulter machte nun ihrem Ärger auf Twitter Luft: "Kein Präsident sollte Ermittler davon abhalten, ihre Jobs zu tun." Die rechte Organisation "Judicial Watch" sprach von einem "Betrug an seinem Versprechen an die Amerikaner", mit der Korruption in Washington aufzuräumen.

Die sogenannte alternative Rechte, für die "Alt Right" steht, hatte sich durch die Ernennung von Stephen Bannon zu Trumps Chefstrategen mehr Einfluss auf das Weiße Haus erhofft. Bannon hatte vor seinem Wechsel in Trumps Team "Breitbart News" geführt, er selbst nennt das Portal das Sprachrohr der "Alt Right". Die Bewegung ist ein Sammelbecken für Rassisten, Rechtsradikale und Antisemiten.

Video: "Heil Trump"-Rufe bei der "Alt Right"

Video SPIEGEL ONLINE

Trump war am Dienstag bei einem Besuch in der Redaktion der "New York Times" auf Distanz zur "Alt Right"-Bewegung gegangen. "Ich will dieser Gruppe keinen Auftrieb geben, und ich erkenne diese Gruppe nicht an", sagte der designierte US-Präsident.

Trump verteidigte Bannon gegen den Vorwurf, ein Rassist zu sein. "Wenn er Rassist oder ein Rechter oder was auch immer in dieser Richtung wäre, würde ich überhaupt nicht darüber nachdenken, ihn zu beschäftigen", sagte Trump. Ex-"Breitbart"-Chef Bannon hat das Portal selbst einmal als Sprachrohr der "Alt Right" bezeichnet. (Lesen Sie hier mehr über "Breitbart News".)

Zuletzt hatte eine Videoaufnahme einer Veranstaltung von US-Nationalisten mit Nazi-Sprüchen und "Heil Trump"-Rufen für Empörung gesorgt. In dem Ausschnitt ist eine Rede Richard Spencers zu sehen, er ist Chef des gastgebenden Thinktanks National Policy Institute und einer der Anführer der "alternativen Rechten". (Lesen Sie hier mehr über die "Alt Right".)

Bei seinem Besuch der "New York Times" gab sich Trump auch sonst eher gemäßigt. Die Journalisten, die er im Wahlkampf und in den Tagen nach der Wahl mehrfach beschimpft hatte, versuchte er nun zu umschmeicheln.

Außerdem ließ Trump erstmals einen moderateren Kurs in der Klimapolitik erkennen. Bisher hatte er einen Zusammenhang zwischen der Erderwärmung und dem vom Menschen verursachten CO2-Ausstoß geleugnet.

Nun deutete er an, dass am Klimawandel - der weltweit wissenschaftlicher Konsens ist - doch etwas dran sein könnte.