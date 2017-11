Trumps Reaktion auf britische Kritik "Kümmern Sie sich nicht um mich..."

US-Präsident Donald Trump ist offensichtlich verärgert. Er hatte via Twitter drei Videos einer anti-islamischen Gruppierung aus Großbritannien geteilt - und war dafür vielfach kritisiert worden. Die britische Premierministerin Theresa May beispielsweise ließ über ihren Sprecher mitteilen: "Es ist falsch vom US-Präsidenten, das getan zu haben."

Das ließ Trump nicht lange auf sich sitzen, in der Nacht zu Donnerstag reagierte er - wieder via Twitter - auf die Kritik. An May gewandt schrieb er: "Kümmern Sie sich nicht um mich, kümmern Sie sich um den zerstörerischen radikal-islamischen Terrorismus im Vereinigten Königreich. Wir kommen schon klar!"

Trump brauchte zwei Anläufe, um seine Botschaft korrekt loszuwerden. Den ersten Tweet adressierte er an @theresamay - ein Twitter-Account, der einer anderen Nutzerin gehört. Der verifizierte Account der Premierministerin lautet @theresa_may, wie es Trump in seinem zweiten Tweet dann auch richtig erwähnte. Der erste wurde inzwischen gelöscht.

@realDonaldTrump/Screenshot SPIEGEL ONLINE Screenshot von Trumps Twitter-Account mit beiden Nachrichten an May

Der US-Präsident hatte zuvor auf seinem Twitter-Account kommentarlos drei islamophobe Videos der Britin Jayda Fransen geteilt. Darin sind gewalttätige Übergriffe auf Menschen und die Zerstörung einer Marienstatue zu sehen. Im Begleittext hieß es, die Täter seien Muslime.

Fransen ist stellvertretende Vorsitzende der rechtsextremen Gruppierung "Britain First". Vor einem Jahr verurteilte ein britischen Gericht sie wegen Beleidigung einer Muslimin. Fransen unterliegt zudem einem gerichtlich verhängten Zutrittsverbot zu Moscheen und anderen Einrichtungen in England und Wales. Nun bedankte sie sich per Videobotschaft bei Trump für die Weiterverbreitung der drei Videos. Seine Nachricht an May kommentierte sie mit den Worten: "Gut gesagt, Mr President!"

"Die Fakten zählen"

Aus dem In- und Ausland wurde hingegen deutliche Kritik an Trump laut. Neben Großbritannien reagierten beispielsweise auch die Niederlande - in einem der drei Videos wird ein niederländischer Junge auf Krücken verprügelt, "Britain First" behauptet, der Täter sei Muslim. "Die Fakten zählen", schrieb dazu die niederländische Botschaft in den USA. "Der Täter in diesem Video ist in den Niederlanden geboren und aufgewachsen. Er ist nach niederländischem Recht bestraft worden."

Die Sprecherin des Weißen Hauses wies die Kritik an Trump zurück: Es gehe nicht um den Wahrheitsgehalt der Videos, sagte Sarah Sanders. "Die Bedrohung ist real, davon spricht der Präsident." Es gehe um die Notwendigkeit nationaler Sicherheit und militärischer Ausgaben. "Das sind sehr reale Dinge, es gibt nichts Falsches daran."

Der stellvertretende Sprecher des Weißen Hauses, Raj Shah, versuchte hingegen, die Wogen zu glätten. Trump habe "großen Respekt" vor dem britischen Volk und Premierministerin May, sagte Shah vor Journalisten. Das war vor Trumps Tweets an May.