Medienbericht Aufzeichnungen von US-Geheimdienstdirektor sollen Trump belasten

US-Präsident Donald Trump soll nicht nur auf damaligen FBI-Direktor James Comey Druck ausgeübt haben, sondern auch auf den Nationalen Geheimdienstdirektor Dan Coats. Laut der Zeitung "Washington Post" hat Trump Coats gebeten, Comey davon abzubringen, die Ermittlungen wegen der mutmaßlichen Russland-Verbindungen nicht auf Ex-Sicherheitsberater Michael Flynn zu fokussieren. Die Zeitung beruft sich auf anonyme Quellen im Regierungsapparat.

Demnach habe Coats entsprechende Aufzeichnungen an Vertraute weitergereicht. Den Unterlagen zufolge soll Trump nach einem Treffen im Weißen Haus am 22. März in größerem Kreis Coats und CIA-Chef Mike Pompeo gebeten haben, im Raum zu bleiben. Anschließend sei es zu der Bitte gekommen. Zuvor habe sich Trump über das Verhalten des FBI und Comeys bei den Ermittlungen beschwert. Zwei Tage zuvor hatte Comey bei einer Kongressanhörung die Untersuchung der Bundespolizei zu möglichen Kontakten zwischen Trumps Wahlkampfteam und Russland erstmals öffentlich bestätigt.

Coats habe Trumps Bitte mit Vertrauten besprochen und entschieden, dass eine Einflussnahme seinerseits unangemessen wäre. Der Geheimdienstdirektor wird am Mittwoch vor dem Geheimdienstausschuss des Senats aussagen.

Ein Sprecher von Coats sagte der Zeitung, der Geheimdienstchef habe sich "zu keiner Zeit unter Druck gesetzt gefühlt". Inhalte vertraulicher Gespräche wolle er nicht öffentlich diskutieren.

Bereits die zweite Enthüllung um Coats

Die Enthüllung der "Washington Post" kommt weniger als 48 Stunden vor der Anhörung Comeys im Geheimdienstausschuss des US-Senats. Die Anhörung, bei der Comey unter Eid aussagen wird, wird mit großer Spannung erwartet. Sollte er tatsächlich aussagen, Trump habe versucht, FBI-Ermittlungen zugunsten seiner Regierung zu beeinflussen, wäre dies eine schwere Bürde für den US-Präsidenten.

Bereits vor zwei Wochen hatten mehrere US-Medien berichtet, dass Trump Coats und den NSA-Chef Michael Rogers gebeten haben soll, ihn öffentlich von Vorwürfen der Russland-Verstrickungen freizusprechen. Beide hätten die Bitten zurückgewiesen.

Trump hatte Comey am 9. Mai entlassen und das zunächst mit einem Fehlverhalten des FBI in Hillary Clintons E-Mail-Affäre begründet. Er gab danach aber zu, wegen der Russland-Ermittlungen unter Druck geraten zu sein. Die Entlassung Comeys habe ihn von diesem Druck befreit. Später wurde außerdem bekannt, dass Trump Comey bei den Ermittlungen in der Russland-Affäre unter Druck gesetzt haben soll.

Flynn war im Februar nach nur 24 Tagen als nationaler Sicherheitsberater zurückgetreten, nachdem bekannt geworden war, dass er über Kontakte nach Russland während des US-Wahlkampfs und vor Trumps Amtsantritt gelogen hatte. Damals war er einer von Trumps engsten Beratern. Er ist eine zentrale Person in den Ermittlungen. Auch die Geheimdienstausschüsse im US-Kongress untersuchen die Russland-Verbindungen. Am Dienstag übergab Flynn dem Senatsausschuss insgesamt 600 Seiten an Dokumenten, die dieser angefordert hatte. Am vergangenen Mittwoch wurde der Ex-General zudem vom Ausschuss des Repräsentantenhauses zu einer Anhörung vorgeladen.