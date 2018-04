Fall Stormy Daniels Trumps Anwälte fordern privaten Schlichter

Hatte Donald Trump Sex mit Stormy Daniels? Der US-Präsident hat in dem Streit über eine angebliche Affäre mit dem Pornostar erneut seine Anwälte in Stellung gebracht. Ein Bundesrichter in Los Angeles soll Daniels dazu zwingen, den Streit über eine Geheimhaltungsvereinbarung nicht vor Gericht, sondern im Rahmen einer privaten Schlichtung klären zu lassen.

Einen entsprechenden Antrag habe Trumps persönlicher Anwalt Michael Cohen eingereicht. Dieser hatte Daniels angeblich 130.000 Dollar Schweigegeld geboten. Daniels behauptet, im November 2016 nur aus Angst vor neuen Drohungen eingewilligt zu haben. Sie will jetzt erreichen, dass das Gericht die Vereinbarung für nichtig erklärt, und beantragte dies bei dem Gericht in Los Angeles.

Kurz vor Ostern hatte ein Richter bereits einen Antrag der Pornodarstellerin abgelehnt, eine Aussage von Trump vor Gericht zu erzwingen. So solle die Frage geklärt werden, ob Trump von einer Schweigevereinbarung hinsichtlich einer angeblichen Affäre wusste.

Cohen gab die Zahlung im Februar zu, äußerte sich jedoch nicht zu deren Grund. Die Summe will er aus eigener Tasche bezahlt haben. Der Anwalt äußerte sich auch nicht dazu, ob Trump seinerzeit von der Zahlung wusste.