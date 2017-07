Aus Ärger über Untersuchung Trumps Anwälte sollen Hintergrund der Russland-Ermittler durchleuchten

In einem Interview mit der "New York Times" warnte US-Präsident Donald Trump die Ermittler, die seine Russland-Kontakte untersuchen, noch davor, sich auch die Finanzen der Familie vorzunehmen - kurz darauf kam die Nachricht, dass genau dies auf deren Agenda stehe. Nun holt Trump offenbar zum Gegenschlag aus: Nach Informationen der "Washington Post" und der Nachrichtenagentur AP prüft sein Anwaltsteam, ob bei den Ermittlern Interessenskonflikte vorliegen.

Trump-Jurist Jay Sekulow sagte der AP, dass die Anwälte "durchgehend das Thema der möglichen Konflikte überprüfen und in angemessener Weise aufgreifen." Der "New York Times" zufolge stehen sowohl die beruflichen als auch politischen Hintergründe des Teams um Chef-Ermittler Robert Mueller auf dem Prüfstand. Ziel sei es, die Glaubwürdigkeit der Ermittlungen zu untergraben - und einen Grund zu finden, nach FBI-Chef James Comey auch Mueller loszuwerden.

Besonders verärgert sei Trump über die Tatsache, dass das Team um Mueller offenbar auch die Steuerunterlagen des Immobilienmilliardärs durchgehen darf.

Im Interview mit der "New York Times" kündigte Trump bereits an, dass es diese Konflikte gebe und er sie "irgendwann" veröffentlichen werde. Der Zeitung zufolge könnte es etwa um Parteispenden an die Demokraten gehen und um die Verbindung zwischen Comey und Mueller.

Nach Recherchen der "Washington Post" stehen die Anwälte des US-Präsidenten noch vor einer zweiten Aufgabe: Demnach sollen sie herausfinden, inwiefern der Präsident Mitarbeiter - und auch sich selbst - schon im Vorfeld begnadigen kann. Als Grundlage diene der Artikel II, Abschnitt 2, der Verfassung. Unklar ist aber, wie das Gesetz angewendet werden kann. Präzedenzfälle dafür gibt es noch nicht.

Versöhnliche Töne in Richtung Sessions

Die Ermittlungen zu den möglichen Russland-Kontakten haben längst den engen Mitarbeiterkreis des Präsidenten erreicht. Darunter sind auch sein Schwiegersohn und Berater Jared Kushner sowie sein ältester Sohn, Donald Trump Jr. Der steht wegen eines Treffens mit einer russischen Anwältin in der Kritik.

An anderer Stelle sollen die Wogen hingegen wieder geglättet werden: Nach Trumps Kritik an seinem Justizminister Jeff Sessions kommen aus dem Weißen Haus versöhnlichere Töne. Präsidialamtssprecherin Sarah Sanders sagte, Trump sei zwar von Sessions Verhalten in der Russland-Affäre enttäuscht, habe aber eindeutig Vertrauen in ihn.

Der Präsident hatte Sessions in dem "New York Times"-Interview vorgehalten, er hätte sich in der Russland-Affäre niemals für befangen erklären und von dem Fall zurückziehen sollen. Sessions wies die Kritik zurück und erklärte, an seinem Posten festzuhalten.