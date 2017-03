Urteil in Hawaii Bundesgericht stoppt auch Trumps zweites Einreiseverbot

Wenige Stunden vor ihrem geplanten Inkrafttreten hat ein US-Bundesgericht in Hawaii die neuen Einreiseverbote von US-Präsident Donald Trump vorläufig gestoppt. Richter Derrick Watson entschied, dass "irreparable Verletzungen" von Rechten und öffentlichen Interessen zu befürchten seien, wenn die einstweilige Verfügung nicht erlassen werde. Sie gilt landesweit.

Der Staat Hawaii als Kläger habe nachweisen können, dass er mit hinreichender Wahrscheinlichkeit auch in der Hauptsache Recht bekommt, heißt es in dem Urteil des US-District Courts von Hawaii. Bei der Anhörung in Honolulu ging es um eine Klage des Bundesstaates Hawaii gegen den Erlass, der sich 13 weitere Bundesstaaten angeschlossen hatten.

Trump hatte die überarbeitete Version des Erlasses am 6. März unterschrieben. Das neue Dekret verhängt ein 90-tägiges Einreiseverbot für Menschen aus den überwiegend muslimischen Ländern Iran, Libyen, Syrien, Somalia, Sudan und Jemen. Trump teilte damals mit, der Text orientiere sich an den Vorgaben der Richter.

Sein erstes Einreiseverbot, das er am 27. Januar erlassen hatte, war von einem Bundesgericht in Seattle nach einer Klage der Bundesstaaten Washington und Minnesota als verfassungswidrig bezeichnet und ebenfalls per einstweiliger Verfügung gestoppt worden. Das Urteil hatte ein Berufungsgericht in San Francisco Mitte Februar einstimmig bestätigt. Daraufhin entschied sich die US-Regierung, eine überarbeitete Version aufzusetzen. Am 8. März zog sie ihren Einspruch gegen das Urteil des Berufungsgerichts freiwillig zurück.