Es war keine gute Woche für den US-Präsidenten. Sein ehemaliger Anwalt Michael Cohen belastete ihn in der Affäre um Schweigegeldzahlungen an zwei Frauen. Sein ehemaliger Wahlkampfmanager wurde von einer Jury in acht von 18 Anklagepunkten schuldig befunden. Die Rufe nach einem Amtsenthebungsverfahren werden lauter.

Das amerikanische "Time"-Magazin nahm die jüngsten Entwicklungen zum Anlass für die Titelgeschichte der kommenden Ausgabe, die in den USA am 3. September erscheint. Auf dem Magazincover ist das Oval Office zu sehen, es ist fast vollständig geflutet, der Präsident gerät ins Schwimmen und versucht mit Mühen, sich über Wasser zu halten. "In Deep" lautet die Schlagzeile dazu - Trump stecke tief im Schlamassel. Er paddelt ums politische Überleben.

Das aktuelle Cover ist das vorerst letzte in einer Dreierreihe: Im Februar 2017, einen Monat nach Trumps Amtsantritt, hatte das Magazin Trump ebenfalls im Oval Office auf dem Titel gezeigt, es wehte ein starker Wind; Regen, Haar und Krawatte wurden zur Seite geblasen, Papierseiten flogen über den Schreibtisch. "Hier gibt's nichts zu sehen", lautete die Schlagzeile dazu.

Im April des Folgejahres zeigte "Time" Trump in exakt derselben Pose an seinem Schreibtisch im Oval Office, diesmal stand ihm allerdings das Wasser fast schon bis zum Hals. "Stormy", titelte das Magazin. Im dazugehörigen Artikel ging es um Trumps Ex-Anwalt Michael Cohen: Das FBI hatte damals gerade sein Büro durchsucht, es ging um Schweigegeldzahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels, die behauptet, Sex mit Trump gehabt zu haben.

Nun also das dritte Cover in dieser Reihe. Die Botschaft ist klar: Für Trump wird die Lage immer brenzliger. Laut "Time" ist es das erste Mal in der 95-jährigen Geschichte des Magazins, dass es eine solche Dreierserie auf dem Titel gibt.

Tim O'Brien/TIME

Verantwortlich für alle drei Zeichnungen ist der Künstler Tim O'Brien. Er habe Trump nicht mehr an seinem Schreibtisch sitzend zeichnen wollen, sagte er nun, das habe sich "zu lächerlich oder zu makaber angefühlt". Dass er nun stattdessen an der Oberfläche zu sehen ist, zeigt laut O'Brien, dass der Präsident noch immer kämpft - trotz der sich vertiefenden Krise (mehr zu den jüngsten Entwicklungen lesen Sie hier).

Für seine erste Zeichnung vom Februar 2017 verwendete O'Brien eigenen Angaben zufolge eine Airbrush, Bleistifte, Gouache und Ölfarben. Damals habe er nicht gedacht, dass das Chaos im Weißen Haus anhalten könne. "Als dann aber die unaufhörliche Flut von Breaking News über das Weiße Haus hereingebrochen ist, die Entlassungen, die Skandale und das allgemeine Chaos die Nachrichtensendungen bestimmte, dachte ich, die Sturm-Metapher ist noch genauso relevant wie zuvor."

Ende 2016 - nach der US-Wahl, aber vor Trumps Amtsantritt - hatte "Time" den Republikaner zur "Person des Jahres" erklärt. Ein Jahr später behauptete Trump, das Magazin habe ihm den Titel womöglich erneut verleihen wollen, er habe aber abgelehnt. "Time" wies das als Lüge zurück.

Für Schlagzeilen sorgten 2017 zudem Berichte, wonach Trump in seinen Golfklubs ein Cover des Magazins aushängte, das auf den 1. März 2009 datiert ist. Darauf zu sehen ist ein Porträt Trumps mit der Schlagzeile: "Donald Trump: The Apprentice ist ein TV-Hit". Tatsächlich hat es ein solches Cover aber nie gegeben.