Donald Trumps letzter Auftritt im US-Wahlkampf 2016 fand in Grand Rapids statt, der zweitgrößten Stadt Michigans. Er hatte den Zwischenstopp kurzfristig eingeplant: Es war bereits nach Mitternacht, also am Wahltag, als Trump heiser auf die Bühne trat. Am selben Abend gewann er die Präsidentschaftswahl - auch dank eines knappen Vorsprungs in Michigan mit 10.704 Stimmen (0,23 Prozent). Es reichte, ihn ins Weiße Haus zu tragen.

Am Donnerstagabend kehrte Trump nun nach Grand Rapids zurück, voller Energie und Rachelust. "Großartig, wieder hier zu sein!", rief er in die ebenso ekstatische Menge. Es war der erste Auftritt seines nächsten Wahlkampfs - des Robert-Mueller-Wahlkampfs.

Wenige Tage, nachdem der Russland-Sonderermittler seinen Bericht abgeliefert hatte, trat Trump seinen Triumphzug an. In einer 82-minütigen, meist gebrüllten Kraftrede verwandelte er Muellers Teilfreispruch in eine Waffe gegen seine Widersacher: die US-Demokraten, die Medien und alle, die ihn nicht unterstützen.

Video: Was Mueller herausfand

Es war ein Vorgeschmack darauf, was den Amerikanern in den nächsten 19 Monaten bis zur Präsidentschaftswahl am 3. November 2020 bevorsteht: Demagogie, Wut, Spott, Beleidigungen, Drohungen - und so viele Lügen, dass man irgendwann aufgibt, sie zu zählen.

Zuerst sonnte sich Trump fünf Minuten lang im Jubel seiner überwiegend weißen Anhänger, die stundenlang auf ihn gewartet hatten, aufgeheizt von Patriotensongs. "USA! USA! USA!", skandierten sie. Trump winkte, klatschte mit, ballte die Faust und drehte dann auf wie selten zuvor, als habe ihm Mueller eine Vitaminspritze verpasst.

Muellers Bericht sprach Trump - jedenfalls laut der knappen Zusammenfassung durch den von Trump handverlesenen Justizminister William Barr - vom Vorwurf der Verschwörung mit Russland frei, blieb in puncto Justizbehinderung aber unschlüssig.

Trump reichte das, um vollendete Tatsachen zu schaffen: "Der Russland-Schwindel ist endlich tot!", rief er. "Totale Entlastung! Komplette Ehrenrettung!"

Dass das nicht stimmt, dass der mehr als 300-seitige Mueller-Bericht, so er an die Öffentlichkeit kommt, ein differenziertes Bild bieten dürfte - wen interessiert das noch?

Ebenso falsch: Die Russland-Ermittlungen seien "Bullshit" gewesen, sagte Trump. Ein "illegaler" Versuch der Demokraten und der "Fake News"-Medien, "das Wahlergebnis von 2016 zu kippen", den "Willen des Volkes zu sabotieren" und sich die Macht zurückzuholen. Doch nun werde man sie "zur Rechenschaft ziehen", drohte er, "für ihre ganzen Lügen".

"Sperrt sie ein!", riefen die Leute, ein Echo der Hasskampagne gegen Hillary Clinton. "Sperrt sie ein!"

"Noch vier Jahre! Noch vier Jahre"

Faktencheck: Das FBI nahm die ersten Russland-Ermittlungen vier Monate vor den Wahlen 2016 auf, und Mueller wurde später von Trumps eigenem Justizministerium als Sonderermittler beauftragt.

Ach, 2016. Fast 20 Minuten schwelgte Trump in "Erinnerungen" an jene "großartigste Wahl der Geschichte". Er zählte wieder mal all die Staaten auf, die er gewonnen hatte, und log über seine Rede in Grand Rapids von damals: 32.000 Menschen seien bei ihm gewesen (es waren 3000) und nur 500 bei Clinton (es waren 4600). "Das nehmen sie uns nie weg! Nie!"

Massive overflow crowds in Grand Rapids, Michigan tonight. Thank you for joining us tonight! #MAGA pic.twitter.com/KQ5hTZAXsk — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29. März 2019

"Noch vier Jahre!", schallte es Trump aus der Halle entgegen. "Noch vier Jahre!"

Dann begann er alte und neue Wahlkampfslogans auszuprobieren, wahllos, unzusammenhängend und flankiert von wilden Lügen.

"Eine Million Ausländer wollen in unser Land einmarschieren!" (Falsch.)

"Wir bauen die Mauer bereits - besser und schneller und viel billiger!" (Falsch.)

"Wir befinden uns in einem beispiellosen Wirtschaftsaufschwung." (Falsch.)

Joshua Roberts/ REUTERS Trump-Unterstützer in Grand Rapids, Michigan

Immer wieder offenbarte der 72-Jährige dabei, dass sein Weltbild im letzten Jahrhundert steckengeblieben ist. Über den "Green New Deal", das Klimaprogramm der Demokraten, schimpfte er zum Beispiel, dass es "keine Flugzeuge" erlaube und "nur ein Auto pro Familie" - ein Elektroauto, das nur 160 Meilen weit fahren könne.

"Wie kommt man dann nach Europa? Keiner weiß es." Die Menge grölte zustimmend.

Und der Ton wurde noch schärfer: Die Demokraten - "die Partei des Radikalismus', des Widerstands und der Rache" - wollten "Kinder aus dem Mutterleib reißen", um sie "zu exekutieren".

"Ich habe eine bessere Ausbildung als sie", prahlte Trump schließlich, ein alter Hit aus seinem Repertoire. "Ich bin klüger als sie, ich besuchte bessere Schulen, ich habe ein viel schöneres Haus, ich habe eine viel schönere Wohnung, alles, was ich habe, ist viel schöner." Er hielt kurz inne und grinste breit. "Und ich bin Präsident, und sie nicht!"

"Noch vier Jahre!", jubelte die Menge. "Noch vier Jahre!" Es war der Sound von 2020.