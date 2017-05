Trump-Leak Ausgeplauderte Informationen stammen offenbar aus Israel

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Es ist ein politischer Eklat: Die streng geheimen Informationen, die US-Präsident Donald Trump an Russland weitergegeben haben soll, stammen offenbar aus israelischen Geheimdienstquellen. Das berichten die "New York Times" und das "Wall Street Journal" unter Berufung auf ehemalige und gegenwärtige Mitarbeiter der US-Regierung.

Trump hatte sich vergangene Woche mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow und dem russischen US-Botschafter Sergej Kislyak im Weißen Haus getroffen. Bei der Unterredung sprach Trump auch über mögliche Bedrohungen durch IS-Terroristen. Dabei sollen Dinge zur Sprache gekommen sein, die Rückschlüsse auf geheimdienstliche Quellen und Methoden zulassen. Unter anderem soll Trump auch den Ort genannt haben, an dem die sensiblen Informationen gesammelt worden seien. Trump hat mittlerweile zugegeben, dass es zu solch einem Informationsaustausch kam. (Lesen Sie hier alle Details zu den mutmaßlichen Äußerungen des US-Präsidenten.)

Über welchen Bündnispartner Trump geplaudert hat, war zunächst unklar. Nun berichten die "New York Times" und das "Wall Street Journal", sie hätten Belege dafür, dass die Informationen zumindest zum Teil aus Israel stammen. Das hat eine besondere Brisanz, denn Jerusalem und Washington arbeiten seit vielen Jahren geheimdienstlich eng zusammen.

US-Behörden warnten israelische Kollegen zur Vorsicht

Bereits Anfang Januar hatten israelische Medien berichtet, Vertreter der US-Sicherheitsbehörden hätten ihren israelischen Kollegen empfohlen, bei der Weitergabe von Informationen nach Washington "vorsichtig zu sein". Als Grund wurden Trumps Beziehungen zu Russland genannt sowie die Sorge, er könnte Top-Secret-Informationen an Moskau weitergeben. Die israelische Tageszeitung "Haaretz" veröffentlichte den Bericht vom Januar an diesem Dienstag erneut - sozusagen aus gegebenem Anlass.

Nun soll es also tatsächlich so gekommen sein. Für Israel könnte das unangenehme Folgen haben: Über den Umweg Russland könnten die brisanten Informationen an Iran gelangen; das Regime in Teheran ist ein Verbündeter Russlands - und Erzfeind Israels. Das Weiße Haus teilte laut Nachrichtenagentur Reuters mit, die US-Regierung wolle sich zu den Vorwürfen nicht äußern.

Auch israelische Behörden wollten die Berichte zunächst nicht bestätigen. Der israelische Botschafter Ron Dermer teilte der "New York Times" in einer E-Mail mit, dass die beiden Staaten ihre "enge Anti-Terror-Beziehung" wahren würden und Israel weiterhin "vollstes Vertrauen" in die geheimdienstliche Zusammenarbeit habe.

Trump will Klagemauer in Jerusalem besuchen

Interessant könnte die Angelegenheit auch mit Blick auf Trumps bevorstehende erste Auslandsreise werden. In der kommenden Woche will er unter anderem Israel besuchen. Als erster amtierender US-Präsident werde er auch zur Klagemauer in Jerusalem gehen, teilte das Weiße Haus am Dienstag mit.

Trump hatte ursprünglich in Aussicht gestellt, die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem umzuziehen. Israel fordert dies vehement. Inzwischen ist der Umzug aber wieder in Frage gestellt. US-Außenminister Rex Tillerson sagte am Sonntag, Trump wolle erst klären, welche Auswirkungen ein solcher Schritt auf den Friedensprozess zwischen Israel und den Palästinensern hätte.

Am Dienstag trat der neue US-Botschafter in Israel, David Friedman, sein Amt an. Er übergab Präsident Reuven Rivlin sein Beglaubigungsschreiben in Jerusalem. "Es ist an der Zeit, dass die ganze Welt Jerusalem als offizielle Hauptstadt des Staates Israel anerkennt", sagte Rivlin. Auch Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu sagte nach einem Treffen mit Friedman: "Wir haben über die Freundschaft unserer beiden Länder gesprochen und ich habe ihm gesagt, dass die US-Botschaft nach Jerusalem verlegt werden muss, und auch alle anderen Botschaften."

Ein Gesetz des US-Kongresses aus dem Jahre 1995, das eine Verlegung der Botschaft nach Jerusalem anordnet, war bisher von keinem Präsidenten umgesetzt worden.

Zusammengefasst: US-Präsident Donald Trump soll streng geheime Informationen eines Bündnispartners an Russland weitergegeben haben. Nun melden mehrere Medien: Die Informationen stammen aus Israel. Wenn das stimmt, wäre das besonders brisant. Denn über den Umweg Russland könnten die Informationen an Iran gelangen - den Erzfeind Israels. Die Affäre dürfte Trumps bevorstehende Nahostreise überschatten, bei der er unter anderem nach Israel reisen wird.