Dieser Text wird laufend aktualisiert.

US-Präsident Donald Trump hat die Demokraten in seiner Ansprache zur Lage der Nation zur Zusammenarbeit aufgerufen - und erneut um Zustimmung für seine umstrittene Grenzmauer geworben. "Gemeinsam können wir Jahrzehnte politischen Stillstands aufbrechen", sagte der republikanische Präsident vor beiden Kammern des Kongresses in Washington. Sein Programm sei weder eines der Republikaner noch eines der Demokraten. "Es ist das Programm des amerikanischen Volkes."

Trump warnte vor "großen, organisierten Karawanen", die von Zentralamerika aus auf dem Weg in die USA seien. "Ich bitte Sie, unsere sehr gefährliche Südgrenze aus Liebe und Hingabe zu unseren Mitbürgern und unseres Landes zu schützen", sagte Trump. Republikaner und Demokraten müssten der "drängenden nationalen Krise" an der Grenze zu Mexiko mit vereinten Kräften entgegentreten.

"Mauern funktionieren und Mauern retten Leben", sagte Trump. "Ich werde sie gebaut bekommen." Trump fordert dafür vom Kongress 5,7 Milliarden Dollar. Die Demokraten, auf deren Stimmen im Kongress Trump angewiesen ist, lehnen die Finanzierung strikt ab.

Millionen Amerikaner hofften, "dass wir nicht als zwei Parteien regieren, sondern als eine Nation". Der Fraktionschef der Demokraten im Senat, Chuck Schumer, schrieb noch vor Trumps Ansprache auf Twitter: "Noch leerer als seine Politikversprechen sind Präsident Trumps jährliche Aufrufe zur Einheit."

AFP Trump während seiner Rede

Die Mauer an der Grenze zu Mexiko stand im Zentrum eines Haushaltsstreits, der über fünf Wochen hinweg zum Stillstand von Teilen der US-Regierung führte. Wegen des längsten "Shutdowns" der US-Geschichte zwang die Vorsitzende des Abgeordnetenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, Trump dazu, seine Rede zu verschieben. Die Ansprache des Präsidenten, die jedes Jahr Dutzende Millionen Amerikaner im Fernsehen verfolgen, war ursprünglich für Dienstag vergangener Woche geplant gewesen.

Trump kritisiert "lächerliche" Ermittlungen

Trump sprach auch über parlamentarische Untersuchungen. "In den Vereinigten Staaten findet ein Wirtschaftswunder statt - und das Einzige, was es aufhalten kann, sind dumme Kriege, Politik oder lächerliche, parteiliche Ermittlungen", sagte er. "Wenn es Frieden und Gesetze geben soll, kann es keinen Krieg und keine Ermittlungen geben. Das funktioniert einfach nicht!"

Mit der Kritik zielte Trump offensichtlich auf die Untersuchungen zur Russland-Affäre im Kongress sowie andere Ermittlungen zu Trump oder seinem Umfeld ab, die die Demokraten mit ihrer neuen Mehrheit im Repräsentantenhaus vorantreiben. Mehrere Ausschüsse im Kongress beschäftigen sich mit der Frage, ob es bei den mutmaßlichen russischen Einflussversuchen auf die US-Präsidentschaftswahl 2016 geheime Absprachen zwischen Trumps Wahlkampflager und Vertretern Moskaus gab.

Trump hat den Demokraten wiederholt vorgeworfen, dass sie mit den Ermittlungen eine Blockadepolitik betreiben und einer Zusammenarbeit bei Gesetzesvorhaben im Weg stehen.

REUTERS Trump, Pence und Pelosi

Pelosi saß nun gemeinsam mit dem Vizepräsidenten Mike Pence direkt hinter Trump, als der seine Rede hielt. In den Rängen vor ihm saßen zahlreiche Frauen in weißer Kleidung - sie erinnerten damit an die Suffragetten-Bewegung Anfang des 20. Jahrhunderts in den USA. Damals protestierten Frauen in weißer Kleidung für ein flächendeckendes Frauenwahlrecht.

Es ist Trumps zweite Rede zur Lage der Nation. Anders als im vergangenen Jahr sieht der Präsident sich diesmal aber mit den neuen Mehrheitsverhältnissen im Kongress konfrontiert: Der Senat wird nach wie vor von Trumps Republikanern kontrolliert, im Repräsentantenhaus haben seit vergangenem Monat aber die Demokraten die Mehrheit.

AP Demokratinnen vor Trumps Rede im Kapitol

Im Anschluss wird eine Gegenrede der oppositionellen Demokraten folgen. Sie haben dafür Stacey Abrams ausgewählt, die im vergangenen November fast Geschichte geschrieben hätte: Abrams wollte Gouverneurin in Georgia werden - und damit als erste afroamerikanische Frau in der US-Geschichte den Chefposten in einem Bundesstaat übernehmen. Die 45 Jahre alte Demokratin unterlag bei dem Rennen aber knapp ihrem republikanischen Konkurrenten Brian Kemp. Außerdem wird der kalifornische Justizminister Xavier Becerra eine Ansprache auf Spanisch halten.