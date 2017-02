US-Präsident beim CPAC-Kongress Trump versetzt die Konservativen in Ekstase

Ein besseres Publikum könnte sich Donald Trump wohl kaum wünschen. Als der US-Präsident an diesem Vormittag die Bühne betritt, stehen die Menschen bereits und jubeln. Junge, Alte, Frauen, Männer, sie alle vereint eins: Sie identifizieren sich irgendwie als Konservative. Manche machen dies noch extra deutlich: "Right-Wing Extremist" - zu deutsch Rechtsextremist - steht auf dem Aufkleber eines grauhaarigen Mannes. Gegenwind, Kritik, Konfrontation, all das hat Trump hier nicht zu fürchten. Das Publikum lechzt nach ihm.

"Setzt euch doch", sagt Trump und die Menge tut, wie ihr befohlen. "Die unehrliche Presse wird schreiben, ich hätte keine Standing Ovations bekommen, nur weil ihr euch nicht hingesetzt habt." Der Hinweis reicht, um die Konservativen wieder von ihren Stühlen zu holen: "USA, USA", brüllen sie, Trump grinst.

Für den Milliardär und Präsidenten ist die Concervative Political Action Conference (CPAC) eine Veranstaltung ganz nach seinem Geschmack. Tausende konservative Aktivisten sind aus dem ganzen Land in den kleinen Vorort von Washington gekommen. Manche haben ihren "Trump Truck" von Texas bis an die Ostküste gefahren. Das Hotel- und Kongresszentrum ist für die Öffentlichkeit geschlossen. Wo sonst Gäste die Flure entlang schlendern, haben nun konservative Gruppen ihre Stände aufgebaut.

Zurück in den Wahlkampfmodus

Auch die Medien sind vertreten, etablierte wie die "Washington Post" - aber auch viele kleinere, rechtspopulistische oder rechtsextreme. Direkt vor dem Eingang zum großen Saal unterhalten sich Konferenzbesucher mit Vertretern von "Red Alert Politics", Breitbart News sendet live und verkauft Sticker auf denen "Pro Amerika, pro Freiheit" oder auch "#Krieg" steht. Im Vorfeld hatte die Einladung des Breitbart-Autoren Milo Yiannopoulos für Aufsehen gesorgt. Der umstrittene rechte Blogger sollte eigentlich eine Rede halten - doch nach Kommentaren über Sex mit Minderjährigen wurde er wieder ausgeladen.

Dafür ist Trumps Team vertreten: Nach und nach sprechen Beraterin Kellyanne Conway, Bildungsministerin Betsy DeVos , Chefstratege und Ex-Breitbart-Chef Steve Bannon und Stabschef Reince Priebus auf der Bühne. Doch der Auftritt des Präsidenten ist für viele der absolute Höhepunkt.

Für Trump scheint es vor allem eine Möglichkeit zu sein, zurück in den Wahlkampfmodus zu schalten. Er verspricht, die Mauer zu Mexiko bald zu bauen, "noch früher als geplant", Obamacare soll abgeschafft und ersetzt werden, die Kriminalität in Städten wie Chicago will er bekämpfen. All das hat er schon im Wahlkampf angekündigt, nach mehr als einem Monat im Weißen Haus hat er seinen Anhänger nicht mehr Neues zu bieten als die Nachricht: "Endlich habt ihr einen Präsidenten." Den meisten scheint das zu reichen.

Vor sechs Jahren stand Trump schon einmal auf der CPAC-Bühne. Damals, so sagt er heute, habe er Gefallen an diesem Business gefunden. Es sei seine erste politische Rede gewesen. "Ich hatte kaum Notizen und war noch schlechter vorbereitet." Und trotzdem seien alle begeistert gewesen.

Den Großteil seiner Redezeit verbringt Trump allerdings damit, auf die Presse zu schimpfen. In der Nacht vor seinem Auftritt bei der CPAC hatte CNN Neuigkeiten in der Affäre um den ehemaligen Sicherheitsberater Mike Flynn und die Verbindungen von Trumps Team nach Russland enthüllt. "Sie haben keine Quellen, sie denken sie sich aus", sagt der Präsident nun, ohne sich direkt auf CNN zu beziehen, und greift einen Grundsatz der Pressefreiheit an: "Es sollte ihnen nicht mehr erlaubt sein, Quellen zu benutzen, wenn sie nicht den Namen von jemandem nennen."

Medien von Pressekonferenz ausgeschlossen

Wenig später im Weißen Haus bekommen die Journalisten zu spüren, wie Trumps Pressesprecher einen neuen Umgang mit den Medien probt. Wegen der öffentlichen Rede des Präsidenten am Morgen hat das Presseteam kurzfristig den Terminplan geändert: Statt des täglichen Briefings steht nun ein sogenannter "Gaggle" darauf - eigentlich ein deutlich lockerer Austausch ohne Kameras zwischen Pressesprecher und Journalisten. Das ist erst einmal nicht ungewöhnlich.

Doch dieses Mal dürfen nur ausgewählte Reporter Spicer durch die Tür im Presseraum folgen, unter anderem ein Journalist der rechten Seite "Breitbart News". Vertreter von Medien, die kritisch über Trump berichtet haben, wie CNN, "Politico", die "LA Times" oder die "New York Times" bleiben ratlos und überrascht im Presseraum zurück. Aus Protest gegen diese Maßnahme und Solidarität verzichten die Nachrichtenagentur "Associated Press" und das "Time Magazine" darauf, an dem Treffen teilzunehmen.

Mehr als dreißig Minuten vergehen, bis die ersten Journalisten aus dem Gespräch mit Spicer zurückkehren und den zurückgebliebenen Reportern Tonaufnahmen des Treffens geben. Eines der Hauptthemen des Gesprächs: Die jüngsten Berichte von CNN.