"New York Times"-Bericht Bekam Trumps Ex-Berater Geld von der türkischen Regierung?

Er gilt als Schlüsselfigur der Russland-Affäre: Michael Flynn, ehemaliger Nationaler Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump. Nun haben Mitarbeiter von Sonderermittler Robert Mueller laut einem Bericht der "New York Times" ("NYT") das Weiße Haus zum ersten Mal aufgefordert, Unterlagen über Flynn herauszugeben.

Nach den Berichten über die Einsetzung einer Grand Jury gewinnen die Ermittlungen zu mutmaßlich illegalen Russland-Kontakten von Trumps Wahlkampfteam damit weiter an Fahrt.

Laut der "NYT", die sich auf informierte Kreise bezog, gehen die Ermittler auch dem Verdacht nach, dass Flynn während der Endphase des Präsidentschaftswahlkampfs 2016 geheime Zahlungen von der türkischen Regierung kassiert habe. Flynn hatte nach nur 24 Tagen als Sicherheitsberater seinen Hut nehmen müssen, weil er über seine Kontakte nach Moskau gelogen hatte.

Trumps privater Rechtsanwalt Ty Cobb wollte den Zeitungsbericht nicht kommentieren. Das Weiße Haus äußere sich nicht im Einzelnen zur Kommunikation mit Mueller, werde aber "weiterhin vollständig" mit ihm kooperieren.

Erst am Donnerstag hatte das "Wall Street Journal" berichtet, dass Mueller in den Russland-Ermittlungen bereits vor einigen Wochen eine sogenannte Grand Jury eingesetzt habe. Die Aufgabe von Grand Jurys ist es, vorliegende Beweise in möglichen Verbrechensfällen zu prüfen und zu entscheiden, ob Anklage erhoben werden soll.

Der frühere FBI-Direktor Mueller war im Mai von Vizejustizminister Rod Rosenstein eingesetzt worden. Er untersucht seither eine mögliche Verstrickung von Trumps Wahlkampfteam in eine etwaige Beeinflussung der US-Präsidentschaftswahl durch Moskau. Im Fokus der Ermittlungen sollen mehrere Männer stehen, die im Wahlkampf als seine Berater agierten. Trump hat Absprachen mit Moskau wiederholt bestritten.

Video AFP

Die Grand Jury könnte auch Dokumente zu den Finanzverhältnissen des Präsidenten und seines Umfelds anfordern. US-Medien hatten berichtet, dass sich Muellers Untersuchungen inzwischen auch auf Finanzangelegenheiten der Trump-Familie konzentrieren, die nicht im Zusammenhang stehen mit möglichen Russland-Kontakten und dem Wahlkampf.

Trump hatte den Sonderermittler vor einem solchen Schritt gewarnt. Mueller würde damit eine rote Linie überschreiten, sagte der US-Präsident Mitte Juli in einem Interview.

Die Russland-Affäre nannte Trump vor Anhängern im Bundesstaat West Virginia am Donnerstag erneut eine "totale Erfindung". "Es gab keine Russen in unserem Wahlkampfteam, das war niemals der Fall", sagte Trump. In den vergangenen Wochen hatte der US-Präsident von einer "Hexenjagd" gesprochen und die Einsetzung des Sonderermittlers kritisiert.