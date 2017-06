USA Donald Trump bekennt sich nun doch zur Nato-Beistandsgarantie

Donald Trump hat sich erstmals in deutlichen Worten zur Beistandspflicht der Nato bekannt. "Ich verpflichte die Vereinigten Staaten zu Artikel 5", sagte der US-Präsident am Freitag in einer Pressekonferenz mit dem rumänischen Staatschef Klaus Johannis in Washington. "Natürlich sind wir da, um zu schützen."

Artikel 5 des Nordatlantikvertrags verpflichtet die Mitgliedstaaten zum Beistand im Fall eines bewaffneten Angriffs auf einen Bündnispartner.

Beim Nato-Gipfel vor zwei Wochen in Brüssel hatte Trump das Stichwort in einer Rede nicht genannt. Das hatte für Irritationen gesorgt. Seine Berater betonten später, der Republikaner fühle sich dem Artikel 5 verpflichtet.

Trump hatte die Nato im Wahlkampf wiederholt kritisiert und die Zukunftsfähigkeit des Bündnisses in Frage gestellt. Er verlangt von den anderen Mitgliedern, dass sie ihre Verteidigungsausgaben deutlich erhöhen. Diese Forderung wiederholte er auch am Freitag.