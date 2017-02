+++ US-Newsblog +++ Trump und Putin - eine Frage des Respekts

8.55 Uhr

G7-Gipfel im Mai wird Trumps erster Europabesuch

In der Debatte über den künftigen Stellenwert der Nato hat US-Präsident Donald Trump sein Bekenntnis zur Militärallianz bekräftigt. Das teilte das Weiße Haus nach einem Telefonat des Republikaners mit dem italienischen Ministerpräsidenten Paolo Gentiloni mit. Trump habe dabei noch einmal betont, wie wichtig ihm sei, dass die Verbündeten Verteidigungsausgaben untereinander aufteilen. Zudem wird Trump nach Angaben des Weißen Hauses zum G7-Gipfel Ende Mai nach Italien reisen. Es wäre der erste Besuch seit seinem Amtsantritt.

Trump hatte die Nato vor und nach seiner Wahl zum US-Präsidenten als "obsolet" bezeichnet und damit unter den Nato-Partnern Sorge über die Fortsetzung der Zusammenarbeit genährt. Vor kurzem betonte er aber auch die fundamentale Bedeutung des Bündnisses. Trump fordert vor allem, dass andere Mitgliedsländer ihren finanziellen Beitrag erhöhen und die Vereinigten Staaten dadurch finanziell wie militärisch entlasten

DPA Paolo Gentiloni

Der G7-Gipfel findet am 26. und 27. Mai in Taormina auf Sizilien statt. Zu den sieben großen Industrieländern (G7) zählen die USA, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Kanada und Japan.

8.00 Uhr

Trump will sich für Ende des Konflikt zwischen Kiew und Moskau einsetzen

Donald Trump hat in einem Interview bekräftigt, dass er seinem russischen Kollegen Wladimir Putin Respekt entgegen bringe. "Ich respektiere ihn", sagte er dem Sender Fox News nach dessen eigenen Angaben. "Nun, ich respektiere eine Menge Leute. Das heißt nicht, dass ich mit ihnen auskomme."



In Anspielung auf Vorwürfe, nach denen Putin und enge Gefolgsleute für die Ermordung von Journalisten und Dissidenten verantwortlich seien, warf Interviewer Bill O'Reilly ein, dass Putin doch "ein Mörder ist". Trump antwortete "Es gibt eine Menge Mörder. Wir haben eine Menge Mörder. Was glauben Sie? Dass unser Land so unschuldig ist?"

Das Interview soll am Sonntagnachmittag (Ortszeit) während des Vorprogramms zum Football-Großereignis Super Bowl ausgestrahlt werden.

DPA Petro Poroschenko

Derweil telefonierte der Republikaner erstmals mit seinem ukrainischen Kollegen Petro Poroschenko. Er sicherte ihm zu, sich zusammen mit Kiew und Moskau für ein Ende des Konflikts in der Ostukraine einsetzen zu wollen. Poroschenko erklärte, beide Seiten hätten "tiefe Besorgnis" über die "Eskalation der Gewalt" geäußert.

6.00 Uhr

Protestmärsche gegen Trump in London und einigen US-Städten

Zehntausende Demonstranten haben am Samstag in London gegen das "schädliche Zusammenwirken" der britischen Premierministerin Theresa May und des US-Präsidenten Donald Trump protestiert. Sie forderten von May, ihre Einladung an Trump zu einem Staatsbesuch zurückzuziehen, und nannten seine Einreisebeschränkungen in die USA "rassistisch". Der friedliche Protestzug am Nachmittag begann an der US-Botschaft und endete in der Downing Street Nr. 10.

Video Getty Images

Die Teilnehmer trugen Plakate mit Aufschriften wie "Muslime nicht zum Sündenbock machen" oder "Theresa May, schäme dich!". Den Marsch hatten mehrere Friedens- und religiöse Gruppierungen organisiert. Über 1,8 Millionen Menschen unterzeichneten eine Petition, die den Staatsempfang von Trump in Großbritannien verhindern soll.

In New York demonstrierten mehr als 3000 Menschen gegen den US-Präsidenten, sie waren einem Protestaufruf der Homosexuellen-Gemeinde gefolgt. Auch in der Hauptstadt Washington marschierten mehrere hundert Demonstranten vom Weißen Haus zum Kapitol, um ihre Solidarität mit Einwanderern zu zeigen.

5.15 Uhr

US-Regierung geht gegen einstweilige Verfügung vor

Die US-Regierung hat am Samstag bei einem Bundesberufungsgericht Einspruch gegen die Blockade des Einreisestopps eingelegt. Folgt die Instanz in San Francisco ihren Argumenten, könnte die Regierung das umstrittene Dekret von Präsident Donald Trump sofort wieder in Kraft setzen. Wann das Berufungsgericht entscheiden wird, ist jedoch offen.

REUTERS Das Weiße Haus

Der Einreisestopp hatte den Effekt, dass vor allem Reisende aus mehrheitlich islamischen Ländern zumindest vorläufig vom US-Territorium ferngehalten wurden. Am Samstag setzte die Regierung die Umsetzung des Trump-Erlasses aus, nachdem ein Bundesrichter in Seattle eine landesweit geltende vorläufige Anordnung gegen die Einreiseverbote erlassen hatte. Wie viele der zuvor von der Sperre betroffenen Ausländer sich daraufhin auf den Weg in die USA machten, blieb zunächst unklar. Insgesamt sollen Zehntausende Ausländer von der bisherigen Visa-Sperre betroffen gewesen sein.