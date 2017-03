Schlechtes Wetter Merkel-Besuch bei Trump verschoben

Das erste Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Donald Trump ist verschoben. Eigentlich hätten sich die beiden am Dienstag in Washington treffen sollen. Trump habe sie angerufen und wegen eines heraufziehenden Unwetters das Treffen abgesagt, sagte die Kanzlerin in Berlin.

Laut Weißem Haus soll das Treffen nun am Freitag stattfinden. Die deutsche Regierung muss den neuen Termin noch bestätigen.

