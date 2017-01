Donald Trump Besuch im CIA-Hauptquartier am ersten Tag

US-Präsident Donald Trump hat an seinem ersten Amtstag das Hauptquartier der CIA besucht. Offenbar sollte es eine Geste des guten Willens sein. Trump wolle den Männern und Frauen des Geheimdienstes danken, teilte sein Sprecher Sean Spicer mit, ohne weitere Einzelheiten zu nennen.

Trump hatte sich in den vergangenen Wochen wiederholt mit den Geheimdiensten angelegt. So äußerte er starke Zweifel an ihrer Einschätzung, nach der Moskau gezielt versucht hat, die US-Wahl zu seinen Gunsten zu beeinflussen. Diese Haltung korrigierte Trump erst kürzlich. Auf seiner jüngsten Pressekonferenz in der vergangenen Woche warf er den Geheimdiensten im Zusammenhang mit durchgesickerten Informationen eine gezielte Kampagne im Nazi-Stil vor.

Die CIA ist zurzeit ohne einen festen Chef. Ihr bisheriger Direktor John Brennan, den Trump in Tweets auch persönlich angegriffen hatte, trat mit dem Amtsende von Präsident Barack Obama zurück. Eine Bestätigung des von Trump für die Nachfolge nominierten republikanischen Abgeordneten Mike Pompeo durch den Senat hat sich wegen Einsprüchen eines Demokraten verzögert.