US-Präsident besucht NRA Wahlkampf bei der Waffenlobby

Donald Trump hat sich hinter die NRA gestellt und die Waffenlobbyisten gleichzeitig dazu aufgerufen, bei den diesjährigen Kongresswahlen für die Republikaner zu stimmen. Er warnte bei seiner Rede bei der NRA-Jahresversammlung davor, dass die Demokraten nach mehreren tödlichen Angriffen mit Waffen versuchen würden, die Waffengesetze zu verschärfen. Die Demokraten wollten "Waffen ächten", sagte er.

Man dürfe sich nicht zurücklehnen, rief Trump der Menge zu. Aus Gründen, die er noch nie verstanden habe, müsse die Partei des Siegers bei der Präsidentenwahl zwei Jahre später bei den Halbzeitwahlen regelmäßig schwere Verluste hinnehmen.

Bei den Kongresswahlen am 6. November werden das gesamte Repräsentantenhaus und ein Drittel des Senats neu gewählt. Bei den diesjährigen Wahlen hoffen die Demokraten, die Mehrheit in beiden Häusern des Kongresses zurückzuerobern. Das will Trump verhindern: "Wir müssen die Republikaner gewählt bekommen", sagte er.

"Die eine Sache, die zwischen den Amerikanern und der Abschaffung unseres 2. Zusatzartikels zur Verfassung steht, waren die Konservativen im Kongress" sagte Trump. Der Second Amendment verbietet es, das Recht der Bürger auf Waffen einzuschränken. Trump versprach den Waffenlobbyisten, dieses Recht nie in Frage zu stellen, solange er Präsident des Landes sei.

Forderung nach bewaffneten Lehrern und Sicherheitskräften

Trump sprach auch über das Schulmassaker in Parkland: "Unsere Herzen brechen für jeden Amerikaner, der den Horror dieses Shool Shootings erlitten hat". Der Amoklauf, bei dem ein ehemaliger Schüler am 14. Februar 17 Menschen erschossen hatte, war der Auslöser für zahlreiche Proteste zur Verschärfung des Waffenrechts. Die NRA hingegen attackiert alle Versuche dazu als Angriffe auf die Verfassung. NRA-Chef Wayne LaPierre kritisierte, dass der Amoklauf in "schändlicher" Weise politisch ausgeschlachtet werde.

In seiner Rede vor der NRA sprach sich Trump nicht für neue Maßnahmen zur Reglementierung von Waffenbesitz aus. Vielmehr sagte er, dass für potenzielle Amokläufer eine waffenfreie Schule, besonders anziehend sei. Deshalb wiederholte er seine Forderung nach gut ausgebildeten Lehrern mit verdeckten Waffen und zusätzlichen bewaffneten Sicherheitskräften an Schulen.

Nach dem Schulmassaker war US-Präsident Donald Trump kurzzeitig auf Distanz zur NRA gegangen. "Wir müssen sie mitunter bekämpfen", hatte er damals gesagt. Davon war in seiner Rede jedoch nichts mehr zu hören. Er erwähnte keinen der Vorschläge, zur Verschärfung des Waffenrechts, etwa die Erhöhung der Altersbeschränkung beim Kauf.

Die NRA ist nur zu einen minimalen Konzession bereit. Seit dem Massaker von Las Vegas im Oktober mit 58 Toten ist sie mit einem Verbot von sogenannten Bump Stocks einverstanden - solche Vorrichtungen zur Erhöhung der Schussgeschwindigkeit hatte der Heckenschütze verwendet.

An einem Verbot von Bump Stocks wird inzwischen in der US-Regierung gearbeitet. Härtere Einschnitte in das Waffenrecht hat die NRA hingegen zumindest auf Bundesebene bislang abwehren können.