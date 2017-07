Trump bricht mit Justizminister Öffentliche Demontage für Sessions

Jeff Sessions war der erste Senator, der sich im Wahlkampf hinter Donald Trump stellte. Nachdem dieser US-Präsident war, ernannte er Sessions zum Justizminister. Doch das bedauert Trump mittlerweile. Er hätte Sessions nicht mit dem Ministerposten betraut, wenn er gewusst hätte, dass dieser sich in der Russlandaffäre für befangen erklären und damit nicht zuständig erklären würde, sagte Trump in einem veröffentlichten Interview mit der "New York Times". "Dann hätte ich jemand anderen ausgewählt."

"Jeff Sessions nimmt den Job an, tritt den Job an, zieht sich wegen Befangenheit zurück, was offen gesagt sehr unfair gegenüber dem Präsidenten ist", sagte Trump. "Wie kann man einen Job annehmen und sich dann wegen Befangenheit zurückziehen?" Sessions habe sich "extrem unfair" - und das ist ein mildes Wort - verhalten. Laut Trump hätte Sessions es ihm sagen sollen, "bevor er den Job angenommen hat".

Sessions hatte sich vergangenes Jahr als damaliger Senator und Wahlkampfberater Trumps mehrmals mit dem russischen Botschafter Sergej Kisljak getroffen - dass er diese Begegnungen während seines Nominierungsverfahrens im Senat unerwähnt ließ, erregte Argwohn. Erst nach der Enthüllung dieser Treffen durch die Presse bestätigte sie der inzwischen ins Amt eingesetzte Minister. Zudem erklärte der 70-Jährige formell seinen Rückzug aus den Russland-Ermittlungen des ihm unterstehenden FBI.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hatte Sessions Trump bereits seinen Rücktritt angeboten, sollte der US-Präsident nicht mehr auf ihn zählen. Das lehnte Trump jedoch ab. Vorangegangen sein sollen wochenlange Streitigkeiten zwischen den beiden. Bei einer Anhörung des Senats Mitte Juni bestätigte Sessions zudem indirekt Darstellungen des von Trump gefeuerten FBI-Direktors James Comey - und belastete damit auch Trump selbst.

Trump steht wegen der Russland-Kontakte seines Wahlkampfteams unter massivem Druck. In der Affäre ermitteln derzeit mehrere Kongressausschüsse sowie die Bundespolizei FBI und der vom Justizministerium eingesetzte Sonderermittler Robert Mueller. Sie gehen dem Verdacht möglicher Absprachen zwischen Trump-Mitarbeitern und der Führung in Moskau während des Präsidentschaftswahlkampfes im vergangenen Jahr nach.