Brief von Obama an Trump "Viel Glück und möge Gott Sie behüten"

Das Briefpapier ist edel, die handgeschriebenen Worte darauf sind mit Bedacht gewählt. Was genau in dem Abschiedsbrief stand, den der scheidende US-Präsident Barack Obama seinem Amtsnachfolger Donald Trump in der oberen Schublade des Schreibtischs im Oval Office hinterließ, sollte zunächst geheim bleiben. "Ich kam ins Oval Office und habe diesen schönen Brief von Präsident Obama vorgefunden", sagte Trump, kurz nachdem er im Januar ins Weiße Haus eingezogen war. "Und wir werden der Presse nicht sagen, was in dem Brief steht."

Briefe von einem Präsidenten an den nächsten haben in den USA eine lange Tradition. Was darin steht, wird in der Regel erst später bekannt. Der Fernsehsender CNN hat nun den Inhalt des Briefes, den der 44. an den 45. Präsidenten geschrieben hat, veröffentlicht.

Demnach gratuliert Obama dem neuen Präsidenten, erinnert ihn aber gleich zu Beginn daran, dass die Hoffnungen von Millionen Menschen auf ihm ruhen würden. Das Amt sei einmalig und es gebe keine Anleitung für den Erfolg. Ratschläge will Obama nicht geben, allerdings wolle er Trump einige Reflexionen aus acht Jahren Amtszeit offerieren.

"Der Führungsanspruch der USA ist unverzichtbar"

So erinnert der scheidende Präsident den neuen daran, dass sie beide, wenn auch auf unterschiedliche Weise, vom Schicksal sehr gesegnet seien. "Nicht jeder hat so viel Glück. "Es ist an uns, alles zu tun, mehr Erfolgsleitern für jedes Kind und jede Familie zu bauen, die bereit sind, hart zu arbeiten."

"Der Führungsanspruch der USA in dieser Welt ist unverzichtbar", schreibt Obama. Es liege am Präsidenten, die internationale Ordnung aufrechtzuerhalten.

Obama erinnert Trump daran, dass amerikanische Präsidenten ihr Amt nur auf Zeit ausüben. Sie seien die Hüter demokratischer Institutionen und Traditionen - wie Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung, gleichen Schutz und Bürgerrechte - für die auch schon ihre Vorgänger gekämpft und geblutet hätten. Egal, wie sehr einen das politische Tagesgeschäft in Beschlag nehme, "es liegt an uns, die demokratischen Instrumente mindestens so stark zu lassen, wie wir sie vorgefunden haben".

Der Brief liest sich in dieser Passage wie eine Vorahnung: Trump ist in den gut sieben Monaten seiner bisherigen Amtszeit bereits mehrfach vorgeworfen worden, rechtsstaatliche Prinzipien zu missachten. So ging er Richter massiv an, versuchte, die Einstellung missliebiger strafrechtlicher Ermittlungen zu erreichen und begnadigte kürzlich einen Ex-Sheriff, dem wiederholte Verstöße gegen Bürgerrechte angelastet werden.

Zum Schluss seines Briefes hält Obama noch einen Ratschlag für das Privatleben seines Nachfolgers bereit: "Nehmen Sie sich Zeit für Freunde und Familie. Sie bringen Sie durch die unvermeidlichen harten Zeiten."

Lesen Sie hier den Brief im Original-Wortlaut, wie ihn CNN zitiert:

Dear Mr. President -

Congratulations on a remarkable run. Millions have placed their hopes in you, and all of us, regardless of party, should hope for expanded prosperity and security during your tenure.

This is a unique office, without a clear blueprint for success, so I don't know that any advice from me will be particularly helpful. Still, let me offer a few reflections from the past 8 years.

First, we've both been blessed, in different ways, with great good fortune. Not everyone is so lucky. It's up to us to do everything we can (to) build more ladders of success for every child and family that's willing to work hard.

Second, American leadership in this world really is indispensable. It's up to us, through action and example, to sustain the international order that's expanded steadily since the end of the Cold War, and upon which our own wealth and safety depend.

Third, we are just temporary occupants of this office. That makes us guardians of those democratic institutions and traditions -- like rule of law, separation of powers, equal protection and civil liberties -- that our forebears fought and bled for. Regardless of the push and pull of daily politics, it's up to us to leave those instruments of our democracy at least as strong as we found them.

And finally, take time, in the rush of events and responsibilities, for friends and family. They'll get you through the inevitable rough patches.

Michelle and I wish you and Melania the very best as you embark on this great adventure, and know that we stand ready to help in any ways which we can. Good luck and Godspeed, BO